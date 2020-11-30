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НАТО продолжит наращивать военное присутствие в Черном море. Об этом в понедельник на пресс-конференции в Брюсселе заявил генеральный секретарь альянса Йенс Столтенберг. Трансляция велась в Twitter, в конференции участвовали, в том числе, министры Украины и Грузии.
По словам Столтенберга, черноморский регион остается важным для НАТО, поэтому присутствие контингента альянса будет только возрастать. При этом он напомнил, что выход к морю имеет сразу несколько государств НАТО, имея в виду Турцию, Болгарию и Румынию.
О том, что Черное море представляет для НАТО стратегическую важность, Столтенберг заявлял еще в феврале этого года, при этом отмечал Украину и Грузия, которые не входят в альянс, однако являются его партнерами. Как и в прошлый раз, он обвинил Россию в нарушении территориальной целостности Грузии и Украины и посетовал на на усиление российского военного присутствия в Крыму.
В 2020 году учения НАТО в Черном море проводились особенно часто. В июле прошли маневры Sea Breeze, которые стартовали у берегов Одессы. Затем уже в сентябре ВМС США и НАТО провели совместные учения, при этом была задействована авиация.
Эсминцы типа "Арли Берк", вооруженные крылатыми ракетами "Томагавк" заходят в Черное море регулярно. По мнению некоторых российских экспертов, США и НАТО поставили цель основать морские базы на украинском побережье, в частности, в Очакове. И именно с этим связаны недавние заявления Киева о строительстве двух новых баз ВМС Украины.
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