Украина починит вертолеты НАТО с "русской душой"

Украина починит вертолеты НАТО с "русской душой"
Фото: Jaroslav Ozana/CTK/www.globallookpress.com
Завод в Конотопе получил желанный заказ

Конотопский авиаремонтный завод "Авиакон" получил заказ на ремонт двух вертолетов НАТО. Об этом заявил исполняющий обязанности гендиректора  "Укроборонпрома" Игорь Фоменко в интервью "РБК-Украина".

По его словам, этот контракт даст возможность Украине составить конкуренцию России на рынке ремонта вертолетов, которые эксплуатируют в США, ЕС и других странах.

О каких именно вертолетах идет речь, на сообщается, однако очевидно, что это машины ОКБ им. Миля. В прошлом году США выдали Минобороны Украины сертификаты, согласно которых украинские предприятия могут проводить ремонт вертолетов марки "Ми" для иностранных заказчиков, в том числе и стран НАТО.

Что касается "Авиакона", то этот завод, по данным "Военного обозрения", получил сертификат соответствия системы качества требованиям стандарта НАТО AQAР 2120 еще в 2016 году, однако до этого момента заказов еще не было.

На заводе, в частности, могут ремонтировать Ми-8, Ми-17 и их модификации. В восточно-европейских странах НАТО эксплуатируется достаточно много вертолетов Миля. Например, в ВВС Чехии есть 32 Ми-171Ш, 8 Ми-24В и 6 Ми-35. 11 Ми-8 есть в Воздушных силых Польши.

Александр ИЛЬИН

Ответить:

Гость
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это точно. Поэтому угрофинская чудь порезала в лугандоне все что смогла на метал и вывезла в кацапетовку
М
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ну чичас заживет окраина,если починит конечно два аппарата
лучше для надежности охрану поставить европейскую круглосуточную,алюминий и металл всегда в цене у хануриков из схронов
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