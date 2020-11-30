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Атомная подводная лодка "Казань" проекта "Ясень-М" выпустила сверхзвуковую противокорабельную ракету "Оникс". Об этом пишет телеграм-канал "Военнный обозреватель".
Ранее субмарина в рамках испытаний отстрелялась крылатой ракетой "Калибр", поразив мишень на полигоне Чижа в Архангельской области с расстояния в тысячу километров.
Завершающие испытания "Казани" стартовали 21 ноября, по их итогам она будет принята в состав ВМФ РФ.
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