На флоте ждут лучшую многоцелевую субмарину проекта 885М

Атомная подводная лодка "Казань" проекта "Ясень-М" выпустила сверхзвуковую противокорабельную ракету "Оникс". Об этом пишет телеграм-канал "Военнный обозреватель".

Ранее субмарина в рамках испытаний отстрелялась крылатой ракетой "Калибр", поразив мишень на полигоне Чижа в Архангельской области с расстояния в тысячу километров.

Завершающие испытания "Казани" стартовали 21 ноября, по их итогам она будет принята в состав ВМФ РФ.