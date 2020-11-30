Украинский танк "Нота" сравнили с "Арматой"

Украинский танк "Нота" сравнили с "Арматой"
Фото:Ладислав Карпов/ТАСС
У них оказались и общие черты

Российское издание "Царьград" обратило внимание на украинский танк "Нота", который в интернете некоторые пользователи противопоставляют "Армате".

На деле же это проект советского танка, который разрабатывался в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. При этом пушкой 152-го калибра занимался ЦНИИ "Буревестник", а делали ее в Кирове.

Серийно эта машина с так называемой "лафетной" компоновкой, когда экипаж танка находится ниже погона башни, не производилась. Проект "похоронил" распад СССР, однако наработки были использованы в танке Т-80УМ2 "Черный орел", который также остался в виде прототипа.

Из всех проектов танка будущего реализовать удалось только "Армату". Пока опытная партия Т-14 проходит обкатку в российской армии. Кстати, танк нового поколения со 152-мм пушкой проходил испытания, однако в итоге этот проект завернули.

Фоторепортаж
Танки "Армата" соберут в дивизию будущего
БТР &amp;#34;Бумеранг&amp;#34;. Фото: wikipedia.org Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool Фото: GLOBAL LOOK press/Kremlin Pool
Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin Фото: wikipedia.org/Vitaly V. Kuzmin Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС
Александр ИЛЬИН

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