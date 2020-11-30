Украинский танк "Нота" сравнили с "Арматой"

Курс рубля
- Курс доллара в декабре достигнет 80 рублей: российские эксперты настроены пессимистично
- Аналитик рассказал о курсе валют после смены власти в США
- Курс евро стал ниже 90 рублей
Российское издание "Царьград" обратило внимание на украинский танк "Нота", который в интернете некоторые пользователи противопоставляют "Армате".
На деле же это проект советского танка, который разрабатывался в Харьковском конструкторском бюро машиностроения. При этом пушкой 152-го калибра занимался ЦНИИ "Буревестник", а делали ее в Кирове.
Серийно эта машина с так называемой "лафетной" компоновкой, когда экипаж танка находится ниже погона башни, не производилась. Проект "похоронил" распад СССР, однако наработки были использованы в танке Т-80УМ2 "Черный орел", который также остался в виде прототипа.
Из всех проектов танка будущего реализовать удалось только "Армату". Пока опытная партия Т-14 проходит обкатку в российской армии. Кстати, танк нового поколения со 152-мм пушкой проходил испытания, однако в итоге этот проект завернули.
Незалежная добивалась введения рестрикций против газопровода четыре года
Компания лишилась прибыли из-за сокращения объема продаж и падения курса рубля