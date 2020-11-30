"Нептун" обещают нацелить на расстоянии 600 километров

Почти отказавшись от советского военного наследия в 90-е годы и вдруг оказавшись в роли врага Москвы, Украина изо всех сил пытается реанимировать проекты времен СССР и модернизировать уже готовые образцы.

Отчасти это получается – база никуда не делась: это и КБ "Луч", создавшее ракетный комплекс "Нептун", и "Южмаш", делавший во времена Союза одни из лучших в мире ракет. Однако из-за отсутствия должного финансирования Киеву пока удается создавать лишь прототипы.

Даже существующую технику далеко не всю удается отремонтировать, не говоря уже о создании дорогостоящих новых комплексах, вроде РСЗО "Буревiй" на шасси Tatra.

Теперь на Украине решили составить конкуренцию и российским радиолокационным станциям. Как пишет Defense Express, НИИ радиолокационных систем "Квант-Радиолокация" в следующем году отправит ВСУ несколько образцов новейшей мобильной РЛС "Минерал-У" для отслеживания кораблей.

По информации издания, которое опубликовало изображения комплекса, радиус обнаружения целей составит до 500-600 километров. При этом, будет задействован как пассивный, так и активный канал.

Предполагается, что с помощью "Минерал-У" начнут нацеливать ракетный комплекс "Нептун", которые украинские военные эксперты уже называют грозой кораблей Черноморского флота. А с легкой руки бывшего главы СНБО Александра Турчинова комплекс и вовсе прозвали в российских "убийцей Крымского моста".

Российские моряки уже используют корабельные РЛС "Минерал-М" и "Минерал-МЭ". Судя по характеристикам, украинцы делают заявку на что-то даже более современное. "Минерал-М" нацеливает ракету на эсминец на расстоянии 250 километров. Как будет работать "Минерал-У" на 600 километров – еще предстоит выяснить.