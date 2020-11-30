Украинцы сделали новый радар для "убийцы" Крымского моста

Украинцы сделали новый радар для "убийцы" Крымского моста
Кадр youtube.com
"Нептун" обещают нацелить на расстоянии 600 километров

Почти отказавшись от советского военного наследия в 90-е годы и вдруг оказавшись в роли врага Москвы, Украина изо всех сил пытается реанимировать проекты времен СССР и модернизировать уже готовые образцы.

Отчасти это получается – база никуда не делась: это и КБ "Луч", создавшее ракетный комплекс "Нептун", и "Южмаш", делавший во времена Союза одни из лучших в мире ракет. Однако из-за отсутствия должного финансирования Киеву пока удается создавать лишь прототипы.

Даже существующую технику далеко не всю удается отремонтировать, не говоря уже о создании дорогостоящих новых комплексах, вроде РСЗО "Буревiй" на шасси Tatra.

Теперь на Украине решили составить конкуренцию и российским радиолокационным станциям. Как пишет Defense Express, НИИ радиолокационных систем "Квант-Радиолокация" в следующем году отправит ВСУ несколько образцов новейшей мобильной РЛС "Минерал-У" для отслеживания кораблей. 

По информации издания, которое опубликовало изображения комплекса, радиус обнаружения целей составит до 500-600 километров. При этом, будет задействован как пассивный, так и активный канал.

Предполагается, что с помощью "Минерал-У" начнут нацеливать ракетный комплекс "Нептун", которые украинские военные эксперты уже называют грозой кораблей Черноморского флота. А с легкой руки бывшего главы СНБО Александра Турчинова комплекс и вовсе прозвали в российских "убийцей Крымского моста".

Российские моряки уже используют корабельные РЛС "Минерал-М" и "Минерал-МЭ". Судя по характеристикам, украинцы делают заявку на что-то даже более современное. "Минерал-М" нацеливает ракету на эсминец на расстоянии 250 километров. Как будет работать "Минерал-У" на 600 километров – еще предстоит выяснить.

Александр ИЛЬИН

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