Россия обеспечила себя техникой, которая будет сохранять свои конкурентные преимущества десятки лет

Тактический ракетный комплекс "Искандер-М", разработанный в России, серьезно превосходит свои аналоги. Как пишут китайские обозреватели издания Sohu, ракета обладает высокой точностью при наведении дальностью на сотни километров, а также высокой силой урона.

Как отмечают эксперты, военное преимущество российской разработки заключается в том числе и из-за невозможности совершения перехвата со стороны иностранных ПВО. Современные противоракетные системы оказались беспомощны перед "Искандером-М".

Комплекс создан для комбинирования разведывательной и атакующей систем. Изначально разведчик выделяет цель, затем отправляет полученные данные в командный пункт, откуда отдают распоряжение о запуске "Искандера-М" для поражения вражеского объекта. Весь процесс занимает несколько минут.

Как пишет Sohu, дальность "Искандера-М" составляет примерно 500 км. Такая техника вполне пригодна для защиты российских рубежей в прибрежных районах Черного и Балтийского морей, а также гарантирует безопасность российской части Арктики и Тихого Океана.

"Сильная конкурентоспособность в ближайшие 30 лет", – отмечает автор издания Sohu.

Ранее глава Ракетных войск и артиллерии Вооруженных сил РФ Михаил Матвеевский заявил о том, что Минобороны планирует разработку нового комплекса для замены "Искандеров".