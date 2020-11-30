Специалисты в Незалежной надувают танки и артиллерию

Украинские изобретатели представили первый экземпляр надувного макета 152-мм САУ 2С3 "Акация". По задумке конструкторов, данное резиновое изделие должно ввести в заблуждение противников ВСУ, в том числе в Донбассе.

Как пишет украинское издание Defense Express, военные Незалежной пытаются перенять опыт боевых действий в Нагорном Карабахе. В недавнем противостоянии Баку и Еревана армянская армия использовала деревянные макеты боевой техники, чтобы обмануть беспилотники ВС Азербайджана.

Во всяком случае один такой пример был зафиксирован. Якобы был разбит поддельный ЗРК "Оса", а сам момент поражения сняла камера ударного дрона. Видео потом было представлено пресс-службой азербайджанского Минобороны.



Отмечается, что над украинским надувным САУ работали волонтеры и действующие военные ВСУ с 2018 года. Установка надувается примерно за 20 минут. Макет с беспилотников невозможно отличить от настоящего с расстояния в несколько километров. Резиновое изделие может ввести в заблуждение и тепловизоры, сообщает издание.

Один из волонтеров утверждает, что макет уже прошел "боевое крещение" в Донбассе.

Резиновыми изделиями в Незалежной занимается частная компания.

Комментаторы в соцсетях предложили украинцам еще начать надувать солдат и автоматы, а также сделать заказ китайцам, которые смогут настрогать таких макетов гораздо ближе к оригиналам. Другие читатели раскритиковали создателей лже-САУ в том, что они раскрыли такой важный секрет о "вооружении" потенциальному противнику.

Добавим, что российская оборонка уже давно производит имитационное вооружение. Отечественные надувные танки и ракеты "пользуются большим спросом в мире", составляя конкуренцию продукции Великобритании, Китая и Германии. Как писал в 2017 г. "Интерфакс", 30% нашей продукции приходится на иностранных заказчиков.

