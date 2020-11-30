Украина применит против Донбасса резиновые изделия

Украина применит против Донбасса резиновые изделия
Фото: Sandro Maddalena/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Специалисты в Незалежной надувают танки и артиллерию

Украинские изобретатели представили первый экземпляр надувного макета 152-мм САУ 2С3 "Акация". По задумке конструкторов, данное резиновое изделие должно ввести в заблуждение противников ВСУ, в том числе в Донбассе.

Как пишет украинское издание Defense Express, военные Незалежной пытаются перенять опыт боевых действий в Нагорном Карабахе. В недавнем противостоянии Баку и Еревана армянская армия использовала деревянные макеты боевой техники, чтобы обмануть беспилотники ВС Азербайджана.

Во всяком случае один такой пример был зафиксирован. Якобы был разбит поддельный ЗРК "Оса", а сам момент поражения сняла камера ударного дрона. Видео потом было представлено пресс-службой азербайджанского Минобороны.

Отмечается, что над украинским надувным САУ работали волонтеры и действующие военные ВСУ с 2018 года. Установка надувается примерно за 20 минут. Макет с беспилотников невозможно отличить от настоящего с расстояния в несколько километров. Резиновое изделие может ввести в заблуждение и тепловизоры, сообщает издание.

Один из волонтеров утверждает, что макет уже прошел "боевое крещение" в Донбассе.

Резиновыми изделиями в Незалежной занимается частная компания.

Комментаторы в соцсетях предложили украинцам еще начать надувать солдат и автоматы, а также сделать заказ китайцам, которые смогут настрогать таких макетов гораздо ближе к оригиналам. Другие читатели раскритиковали создателей лже-САУ в том, что они раскрыли такой важный секрет о "вооружении" потенциальному противнику.

Добавим, что российская оборонка уже давно производит имитационное вооружение. Отечественные надувные танки и ракеты "пользуются большим спросом в мире", составляя конкуренцию продукции Великобритании, Китая и Германии. Как писал в 2017 г. "Интерфакс", 30% нашей продукции приходится на иностранных заказчиков.

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Украинцы помогли США найти слабое место "Северного потока - 2"

Незалежная добивалась введения рестрикций против газопровода четыре года

"Газпром" раскрыл информацию о колоссальных убытках в 2020 году

Компания лишилась прибыли из-за сокращения объема продаж и падения курса рубля

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей