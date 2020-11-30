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Украинские изобретатели представили первый экземпляр надувного макета 152-мм САУ 2С3 "Акация". По задумке конструкторов, данное резиновое изделие должно ввести в заблуждение противников ВСУ, в том числе в Донбассе.
Как пишет украинское издание Defense Express, военные Незалежной пытаются перенять опыт боевых действий в Нагорном Карабахе. В недавнем противостоянии Баку и Еревана армянская армия использовала деревянные макеты боевой техники, чтобы обмануть беспилотники ВС Азербайджана.
Во всяком случае один такой пример был зафиксирован. Якобы был разбит поддельный ЗРК "Оса", а сам момент поражения
сняла камера ударного дрона. Видео потом было представлено пресс-службой азербайджанского Минобороны.
Отмечается, что над украинским надувным САУ работали волонтеры и действующие военные ВСУ с 2018 года. Установка надувается примерно за 20 минут. Макет с беспилотников невозможно отличить от настоящего с расстояния в несколько километров. Резиновое изделие может ввести в заблуждение и тепловизоры, сообщает издание.
Один из волонтеров утверждает, что макет уже прошел "боевое крещение" в Донбассе.
Резиновыми изделиями в Незалежной занимается частная компания.
Комментаторы в соцсетях предложили украинцам еще начать надувать солдат и автоматы, а также сделать заказ китайцам, которые смогут настрогать таких макетов гораздо ближе к оригиналам. Другие читатели раскритиковали создателей лже-САУ в том, что они раскрыли такой важный секрет о "вооружении" потенциальному противнику.
Добавим, что российская оборонка уже давно производит имитационное вооружение. Отечественные
надувные танки и ракеты "пользуются большим спросом в мире", составляя конкуренцию продукции Великобритании, Китая и Германии.
Как писал в 2017 г. "Интерфакс", 30% нашей продукции приходится на иностранных заказчиков.
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