Охранять Курилы от удара с воздуха доверили особым С-300

Охранять Курилы от удара с воздуха доверили особым С-300
Фото: mil.ru
Боевые расчеты уже приступили к выполнению поставленной задачи

На Курильских островах начали нести боевое дежурство расчеты зенитной ракетной системы С-300В4 Восточного военного округа. Об этом сообщили в Минобороны РФ во вторник, 1 декабря.

Противовоздушную оборону Курил не просто так доверили ЗРС С-300В4. Эти современные высокомобильные установки способны защитить объекты от аэродинамических средств нападения и даже ударов баллистических ракет, уточнили в ведомстве.

По мнению специалистов, С-300В4 хоть и несколько отличается от С-400, но в условиях Дальнего Востока гораздо эффективнее. Главное преимущество данной модификации ЗРС в том, что она на гусеничном ходу. На Курилах, покрытых вулканическими сопками и болотами, это особенно важно, поскольку колесные тягачи тут могут застрять.

С-300В4 способны уничтожать цель на расстоянии до 400 км и на высоте до 37 километров. Средняя скорость противоракеты составляет 7,5 Махов, однако на последних учениях ее смогли разогнать до 9 Махов. Это означает, чтоС-300В4 может бить по гиперзвуковым целям.

Ранее китайские эксперты пришли к выводу, что Токио лишился шансов получить Курилы после переброски на острова нового российского вооружения.

Николай ВИКТОРОВ

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Правильно, на Курилы их!
Там нет Байрактаров.
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