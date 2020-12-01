В прежние годы такая тактика американцам не помогла

Решение Пентагона купить российские Ми-24, Ми-17 и Ан-2 не принесет США пользы, об этом свидетельствует историческая практика. Так редактор издания "Арсенал Отечества" Алексей Леонков прокомментировал план американского Минобороны.

Ранее стало известно, что Пентагон дал заявку на приобретение российской военной авиатехники: самолета Ан-2 и вертолета Ми-24 или Ми-17, чтобы учить пилотов выполнять боевые задания против "реалистичного условного противника", передает RT.

Такая идея не нова, отмечает Леонков, однако пока попытки "обкатать" своих солдат на "живой модели российской армии" успеха не имели.

"Когда США заполучили наши комплексы ПВО, они четыре раза дорабатывали крылатую ракету "Томагавк". Однако даже последние доработки ни к чему не привели – в апреле 2018 г. при стрельбе по окрестностям Дамаска все "Томагавки" были сбиты",

– напомнил военный эксперт в комментарии "Взгляду". По его мнению, США не смогут купить нужную им технику напрямую у России, но при желании достанут ее через страны бывшего "Варшавского договора". Но эти усилия не дадут американцам преимущества, уверен эксперт.

Ранее эксперты сравнили UH-60 Black Hawks и Ми-17 и сделали выводы не в пользу американца.