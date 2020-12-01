Эксперт объяснил бессилие американских ПРО против "Циркона"

Эксперт объяснил бессилие американских ПРО против "Циркона"
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Пентагон пытается дать ответ гиперзвуковым системам России

Американские противоракеты не дадут Штатам преимущества против российского "Циркона". Такое заявление сделал военный эксперт Алексей Леонков.

В этом году Соединенные Штаты провели успешные испытания SM-3 Block II, которые Пентагон решил модифицировать. Вашингтон считает, что разработка позволит усилить защиту ВМС США от потенциальных угроз, в том числе и российских гиперзвуковых систем. 26 ноября Минобороны провело запуск "Циркона", который преодолел скорость в 8 Махов.

Как считает Ленков, российская разработка стала причиной новой головной болью для американцев. В Конгрессе уже успели провести ряд совещаний на предмет улучшения национальной обороны. Один из выступавших адмиралов заявил, что США должны "отбиваться" всеми имеющимися средствами.

Однако, напомнил специалист, после подсчетов в Штатах выяснили, что на один "Циркон" потребуется десяток SM-3 Block II. Правда, сама российская ракета никогда не появляется на локаторах в одиночку – речь идет о "стайном" снаряде.

Ленков добавил, что "Циркон" может обмениваться данными с другими ракетами, ставя в приоритет наиболее крупную цель. Гиперзвуковой снаряд создан для того, чтобы нанести предельный урон вражеским объектам, представляющим наибольшую опасность для РФ, отметил эксперт в эфире "Соловьев Live".

Ранее британский обозреватель Уилл Стюарт заявил, что Россия может обрушить "Цирконы" на города США в случае начала ядерной войны.

Егор МАЛКОВ

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