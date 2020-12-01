Американские СМИ назвали С-500 главной угрозой для F-35

Американские СМИ назвали С-500 главной угрозой для F-35
Фото:mpi04/MediaPunch via www.imago-i/www.globallookpress.com
Стелс-истребители окажутся открытой мишенью против новейшей ЗРК

Средство для уничтожения американской авиации пятого поколения появится в России уже в 2021 году. Речь идет о зенитно-ракетной системе С-500 "Прометей", которая должна прийти на замену С-400, пишет обозреватель американского издания The National Interest.

На сегодняшний день ЗРК С-400 считается одной из лучших систем для защиты воздушного пространства. Универсальная платформа может защищать территорию от крылатых, оперативных и тактических ракет, а также установок на земле. В следующем году Минобороны завершит работы по созданию "Прометея". В настоящее время российский ВПК проводит госэкспертизу системы и работает над закупкой комплектующих для серийного производства.

Как отмечает обозреватель, первые испытания новейшей ЗРК провели в 2019 году. "Прометей" смог поразить цель, находившуюся на расстоянии 481 км – такой показатель превышает показатели всех современных ЗРК на несколько десятков километров. Ожидается, что система станет многофункциональной и сможет атаковать десять боеголовок, преодолевающих 4 км в секунду. А максимальная дальность действия "Прометея" составляет 600 км. Система откликается на 6 секунд быстрее, чем С-400.

В концерне "Алмаз-Антей" отметили, что разработка сможет атаковать спутники на низкой орбите и ряд космических кораблей в ближнем космосе. Также российская ЗРК станет "серебряной пулей" для многофункционального истребителя американских ВВС F-35.

Несмотря на возможности "Прометея", Минобороны не собирается отказываться от производства С-400, отмечает National Interest.

Defense News сообщало ранее, что США увеличили расходы для развертывания новых межконтинентальных ракет до 95,8 млрд долларов в ответ на создание "Прометея".

Егор МАЛКОВ

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