Турция забила тревогу после испытания С-300 Грецией в Средиземном море

Турция забила тревогу после испытания С-300 Грецией в Средиземном море
Фото: Robert Geiss/picture alliance\www.globallookpress.com
Анкара принялась угрожать в ответ активным развертыванием С-400

Греция провела испытания ЗРК С-300 на острове Крит в Средиземном море. Операция, по информации СМИ, проходила в период с 23 по 27 ноября в присутствии военнослужащих США, Германии и Нидерландов.

Согласно приведенным данным, иностранные представители НАТО присутствовали в качестве военных атташе, акредитованных в Греции. Афины купили ЗРК у Кипра в 1990-х годах, так как последний не смог ее активировать из-за угроз турецкой стороны.

Пока что в Минобороны Греции не делали официальных заявлений об испытаниях С-300. Как пишет AMN News, испытания вызывают вопросы, так как американская сторона выступает против использования российских ЗРК союзниками НАТО.

Глава Минобороны Турции Хулуси Акар заявил, что Анкара намерена активно использовать С-400 так же, как и остальные члены альянса. Он сообщил, что процесс контроля и подготовки С-400 будет продолжаться "в соответствии с планом".

Также глава военного ведомства призвал Соединенные Штаты приступить к созданию рабочей группы по совместимости С-400 и многофункциональных истребителей F-35, передает Anadolu.

Ранее глава кабмина Греции Кириакос Мицотакис заявил, что у Турции нет права на использование С-400 как члена НАТО.


Егор МАЛКОВ

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