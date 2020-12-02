Российские военные напугали НАТО

Российские военные напугали НАТО
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Альянс обвинил Москву в агрессии

Военные операции РФ у границ стран НАТО назвали "устрашающими". В отчете альянса говорится о возвращении соперничества с нашей страной. Кроме того, Москву в очередной раз обвинили в агрессии.

Россия якобы подрывает суверенитет бывших союзных республик и стремится к гегемонии, отмечает URA.RU. В пример приводятся действия на Украине и в Грузии. В отчете НАТО отмечается также, что Москва якобы вставляет палки в колеса тем странам, которые жаждут присоединиться к альянсу.

Авторы отчета предлагают использовать метод кнута и пряника в отношении России. Подход должен быть двусторонним – Москву необходимо сдерживать и вместе с тем вести с ней диалог, передает "Общественная служба новостей".

Ранее генсек альянса Йенс Столтенберг заявил, что НАТО будет наращивать военное присутствие в Черном море. В альянсе не раз заявляли, что этот регион является стратегически важным. Как отмечало "Утро.ру", в этом году НАТО зачастили с военными учениями в Черном море.

Кристина ЧЕРНИКОВА

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