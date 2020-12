Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил в соцсетях, что воспользуется правом вето для блокировки оборонного бюджета государства на новый финансовый год, если в проекте законопроекта власти внесут пункт об освобождении американских интернет-компаний от ответственности. Соответствующее заявление действующий американский лидер разместил на своей странице в "Твиттере".

В своем обращении глава Соединенных Штатов сообщил, что указанная поправка дает возможность компаниям уйти от судебной ответственности. Таким преимуществом обладает только американский бизнес в сфере инфокоммуникаций.

Глава государства отметил, что соответствующее решение грозит национальной безопасности страны.

Трамп также добавил, что приступит к "однозначной отмене" проекта бюджета, если "опасный" раздел будет сохранен в документе.

Section 230, which is a liability shielding gift from the U.S. to “Big Tech” (the only companies in America that have it - corporate welfare!), is a serious threat to our National Security & Election Integrity. Our Country can never be safe & secure if we allow it to stand.....