Трамп решил ударить по военному бюджету США перед уходом

Трамп решил ударить по военному бюджету США перед уходом
Дональд Трамп. Фото: White House/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Действующий президент пообещал лишить IT-сектор юридической неприкосновенности, если Конгресс примет "опасный" раздел

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил в соцсетях, что воспользуется правом вето для блокировки оборонного бюджета государства на новый финансовый год, если в проекте законопроекта власти внесут пункт об освобождении американских интернет-компаний от ответственности. Соответствующее заявление действующий американский лидер разместил на своей странице в "Твиттере".

В своем обращении глава Соединенных Штатов сообщил, что указанная поправка дает возможность компаниям уйти от судебной ответственности. Таким преимуществом обладает только американский бизнес в сфере инфокоммуникаций.

Глава государства отметил, что соответствующее решение грозит национальной безопасности страны.

Трамп также добавил, что приступит к "однозначной отмене" проекта бюджета, если "опасный" раздел будет сохранен в документе.

Как отмечает РБК, указанный раздел под номером 230 дает американским компаниям уходить от судебных разбирательств за публикацию, удаление и прочие процедуры в отношении пользовательского контента.

Ранее профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов заявил, что избранный президент США Джо Байден приступит к осуществлению цифрового диктата во всем мире, так как новоявленный глава государства опирается на информационные компании, сосредоточенные в Силиконовой долине.

Егор МАЛКОВ

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