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Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп пригрозил в соцсетях, что воспользуется правом вето для блокировки оборонного бюджета государства на новый финансовый год, если в проекте законопроекта власти внесут пункт об освобождении американских интернет-компаний от ответственности. Соответствующее заявление действующий американский лидер разместил на своей странице в "Твиттере".
В своем обращении глава Соединенных Штатов сообщил, что указанная поправка дает возможность компаниям уйти от судебной ответственности. Таким преимуществом обладает только американский бизнес в сфере инфокоммуникаций.
Глава государства отметил, что соответствующее решение грозит национальной безопасности страны.
Трамп также добавил, что приступит к "однозначной отмене" проекта бюджета, если "опасный" раздел будет сохранен в документе.
Section 230, which is a liability shielding gift from the U.S. to “Big Tech” (the only companies in America that have it - corporate welfare!), is a serious threat to our National Security & Election Integrity. Our Country can never be safe & secure if we allow it to stand.....— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 2, 2020
Как отмечает РБК, указанный раздел под номером 230 дает американским компаниям уходить от судебных разбирательств за публикацию, удаление и прочие процедуры в отношении пользовательского контента.
Ранее профессор кафедры международных финансов МГИМО Валентин Катасонов заявил, что избранный президент США Джо Байден приступит к осуществлению цифрового диктата во всем мире, так как новоявленный глава государства опирается на информационные компании, сосредоточенные в Силиконовой долине.
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