В противостояние России и США в Арктике втягивается Европа

Нейтральные Швеция и Финляндия встали перед выбором

Арктический регион становится новой зоной противостояния России и США. Обе державы демонстрируют вооружения, предназначенные для отстаивания интересов в Арктике. Поэтому североевропейским странам предстоит сделать выбор, на чью сторону они встанут.

Испытания российской гиперзвуковой ракеты "Циркон" в восточной части Баренцева моря в ноябре 2020 г. стали "явным признаком притязаний РФ на власть в арктическом регионе", пишет швейцарское издание Neue Zürcher Zeitung. По оценке его экспертов, Москва продемонстрировала возможность контролировать стратегически важную территорию между мысом Нордкап, островом Медвежий и Шпицбергеном. Это место проходят российские корабли с базы в Мурманске в Атлантику и флот Запада при проходе в Баренцево море.

Важность этого морского участка подчеркивает и интерес к нему со стороны НАТО. В частности, в августе 2020 г. там показалась самая мощная на сегодняшний день американская атомная подводная лодка Seawolf.

Входящая в НАТО Норвегия ранее воздерживалась от проведения масштабных учений у северных российских рубежей, опасаясь, что Москва расценит это как провокацию. Однако в сентябре Осло присоединился к устроенным Лондоном маневрам. Теперь аналогичного решения нужно ждать от "номинально нейтральных" Швеции и Финляндии.

"Им пришло время задуматься, какой курс выбрать в отношении крупной державы – их восточного соседа, который ведет себя все более конфронтационно", – говорится в статье.

Ранее Норвегия, Швеция и Финляндия заключили трехстороннее соглашение об укреплении военного сотрудничества. Они опасаются, что могут быть втянуты в противостояние РФ, США и КНР в борьбе за Арктику. Шведы уже рекордно увеличили военный бюджет. Судя по всему, нейтральная позиция их больше не устраивает. Вместо усилий по сдерживанию потенциального конфликта, они предпочитают разжигать его, готовясь урвать и себе кусок арктического пирога.

Ранее СМИ США нашли "тайный смысл" в "Арктической стратегии России".