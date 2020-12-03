Об агрессивных замыслах Вашингтона предупредил легендарный советский разведчик

Американцы собирались нанести ядерный удар по СССР – сбросить атомные бомбы на несколько городов страны. Об этом сообщил директор российской Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

По его словам, агрессивные замыслы Вашингтона раскрыл легендарный советский разведчик Вильям Фишер, который после Второй мировой войны нелегально работал в США под разными фамилиями и возглавлял там отечественную разведсеть.

Ему с коллегами нужно было добывать сведения о военных планах Белого дома в отношении СССР. И разведчик вместе с другими блестяще справился с поставленной задачей, рассказал глава СВР РФ. Эти слова стали первой официальной информацией данными о деятельности Фишера в Америке, пишет РИА "Новости".

Ранее британские СМИ выступили с сенсационным заявлением о планах британского премьер-министра Уинстона Черчилля выдвинуть СССР ультиматум. В случае отказа Москвы выполнить его условия он призывал бомбить города Советского Союза ядерными снарядами.

До этого стало известно о планах Пентагона уничтожить СССР. В Вашингтоне собирались сделать это с помощью ядерного оружия. Позже США от этого отказались, но разработали некую доктрину, по которой, удары должны были наноситься одновременно по всей территории – от переднего края обороны до тыла.