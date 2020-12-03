Белый дом обучает спецназ для выполнения тактических задач по борьбе с противниками, "близким к равным"

Пентагон возьмется за обучение спецназа США нейтрализации "трудных целей". Процесс пройдет в рамках военной подготовки к выполнению задач с высоким уровнем сложности. Речь идет о военных действиях, проводимых с потенциальными противниками, "близкими к равным", среди которых указываются Россия и Китай.

Как отмечает источник, американское военное командование заявляет о новых методах обучения и оснащения личного состава "зеленых беретов", которые будут переориентированы на выполнение сложных задач. В Пентагоне уже направили зарос на выделение средств для специального учебного центра с военной практикой.

Пока что остается неизвестным конкретный перечень задач, стоящих перед "зелеными беретами". По информации The Drive, речь идет о захвате бункеров и строений с высоким уровнем защиты, где могут располагаться командные центры, узлы управления и оружейные арсеналы со средствами массового поражения.

Бюджетная заявка военного ведомства на новый финансовый год содержит в себе важность создания специализированного центра, в котором спецподразделения смогли бы заниматься отработкой проникновений в укрепления противника, находящиеся под землей.

Руководство Пентагона ожидает, что в ходе реализации новой стратегии силы спецназа смогут взаимодействовать для выполнения задач. Авторы также заявляют, что для таких операций Штаты могут воспользоваться помощью своих союзников, если речь идет о достижении конкретных целей, имеющих геополитическое значение.

Ранее сообщалось о том, что одно из управлений Пентагона разработало боевых роботов для работы в подземных тоннелях и поиска людей по их температуре.