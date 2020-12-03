В России объяснили появление Атлантического флота США

В России объяснили появление Атлантического флота США
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Вашингтон вспомнил приемы холодной войны

На фоне ухудшения отношений с Россией США переносят военные акценты с Тихого океана в Атлантику. С этим связано и появление Атлантического флота США, считает член Российского совета по международным делам Илья Крамник.

Ранее министр ВМС США Кеннет Брейтвейт объявил о том, что Командование сил флота США теперь будет называться по-новому – Атлантический флот США. По его словам, это необходимо, чтобы "справиться с вызовами на Атлантическом театре военных действий".

"Атлантический флот во время холодной войны был основным для США",

– напоминает Крамник. Затем Вашингтону стало важнее утвердить свое превосходство в Азиатском регионе, поэтому главным стало тихоокеанское направление. Теперь, учитывая российско-американские отношения, интерес к Атлантике вернулся.

Вполне вероятно, что вслед за переименованием флота США перейдут от учебных маневров к "практическому противостоянию с Россией" на просторах Атлантики, передает "Взгляд". Об этом свидетельствует и восстановление в 2018 г. Второго флота США в Норфолке – оперативной военно-морской группировки как раз в Атлантике.

Атлантический флот США существовал с 1906 г., но был преобразован с 2006 г. в Командование сил флота США.

Ранее новой зоной противостояния РФ и США назвали Арктику. В этот конфликт невольно втягиваются и европейские страны региона.

Николай ВИКТОРОВ

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