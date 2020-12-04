За этот год американская армия потеряла 33 человека на одной из собственных баз и двоих - на другой

Днем ​​в среду, 2 декабря, в тренировочной зоне Форт-Брэгга в Северной Каролине обнаружили двоих скончавшихся. Кто они и какое отношение имеют к базе, не известно.

Эти смерти не связаны с боевыми учениями, передает Stars and Stripes слова представителей американского военного ведомства. Идет расследование обстоятельств случившегося. Его ведет Командование уголовного розыска армии, пишет издание. Более точных даных о ЧП пока нет.

В Форт-Брэгг несут службу больше 50 тысяч человек. Там дислоцируется воздушно-десантный корпус, три командования – спецопераций, резерва армии и сухопутных войск, – а также воздушно-десантная дивизия.

Несколько дней назад на военной базе в Сан-Антонио обнаружили тела женщины – боевого медика – и летчика. Эти смерти не связаны, первая умерла рано утром 25 ноября, а второй через сутки, заявили на базе.

В сентябре стало известно о смерти 31 военного на этой базе. Поступала также информация, что половина из них покончили с собой.