Незалежная продолжает искать спонсоров и возможности для вступления в ряды альянса

Объединенные военные учения отрядов НАТО и ВСУ Украины представляют собой угрозу для национальной безопасности РФ. Такое заявление сделал российский политолог Андрей Суздальцев.

По словам эксперта, Соединенные Штаты не планируют развязывать третью мировую войну из-за Незалежной, однако подобные операции по отработке военных маневров угрожают безопасности России. На сегодняшний день альянс может проводить военные действия на территории постсоветского пространства, что до 1991 года считалось невозможным.

Что касается Украины, то Киев пытается опереться на НАТО. Последние 6 лет Незалежная занимается провокационными действиями в отношении российской стороны – об этом сведетельствует инцидент в Керченском проливе, появление флотилии НАТО в водах Черного моря, а также полеты военной авиации Запада над Украиной.

Суздальцев добавил, что украинская сторона называет себя "прифронтовой страной", пытаясь найти спонсора. Таким образом власти Незалежной в очередной раз пытаются доказать, что практически преодолели порог, необходимый для получения членства в НАТО.

Тем не менее, добавил политолог, Украина понимает, что ситуация может накалиться до предела, и потому беспрестанно заявляет о необходимости военных учений с НАТО, сообщает Nation News.

Ранее стало известно, что НАТО определил РФ основной угрозой для безопасности альянса до 2030 года.