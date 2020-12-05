Неизвестные журналисты платят жителям Луганска за интервью в роли «вагнеровцев»

Постановочное интервью раскрыли пользователи соцсетей

Очередное признание "вагнеровца" оказалось постановкой, за которую неизвестный заказчик заплатил 100 тысяч рублей. Пользователи социальных сетей вычислили "героя сирийского конфликта" меньше чем за сутки. Им оказался грузчик из Луганска.



Накануне, 4 декабря, в социальных сетях появилось видео, на котором человек, представившийся Никитой Манакиным, рассказывал, как якобы проходил тренировку на базе ЧВК "Вагнера" в Краснодарском крае, а потом в составе той же структуры участвовал в боевых действиях на территории Венесуэлы и Сирии. Ролик у себя разместили несколько профильных сообществ в социальных сетях "Вконтакте" и Twitter.

Меньше суток подписчикам сообщества "Мировая политика" потребовалось на то, чтобы найти героя видео и узнать обстоятельства, при которых была записана его "исповедь". Как выяснилось, Никита Манакин всю свою жизнь проживает на территории Луганска, работает грузчиком и никогда не был ни в Сирии, ни в Венесуэле. По его собственному признанию, к нему обратились неизвестные и предложили получить сто тысяч рублей за то, что луганчанин на камеру расскажет о своей принадлежности к ЧВК "Вагнера".

"Предложил сто тысяч рублей за то, что расскажу. Сами понимаете, деньги немалые. Ну, а так – какой из меня военный-то? Ну, за сто тысяч рублей можно не только это рассказать", – объяснил Манакин.

Видео с опровержением 5 декабря было опубликовано в сообществе "Мировая политика". Как рассказали корреспонденту "Утро.ру" администраторы группы, они уже слышали о случаях, когда жителей ДНР и ЛНР привлекают к подобного рода фальсификациям в расчете на то, что их будут искать в России и не найдут.

"Но вы же понимаете, что это Интернет. У нас, если посмотреть статистику, то кого только нет [среди подписчиков]. И с Луганска вот тоже нашлись. Как нам объяснили, в Луганске сто тысяч – это действительно большие бабки. На них год можно жить, если по зарплатам смотреть", – прокомментировал нашему изданию один из администраторов сообщества "Мировая политика".

"А мужик (Никита Манакин. – прим. ред.) даже не скрывался, а Луганск, ну, не такой большой город, чтобы там кого-то не найти. При этом, как нам объяснили, он сам думал, что дает интервью зарубежным журналистам и они не покажут его лицо".

Он также рассказал, что пытался связаться с человеком, который прислал ему первое видео, но тот больше на связь не выходит.

"Есть подозрения, что через нас пытались легализовать полноценный вброс, который потом появился бы в какой-нибудь "Новой газете". Просто не думали, что героя ролика так быстро найдут", – объяснил администратор группы.

За последнее время это уже второй случай, когда якобы бойцы ЧВК "Вагнер" рассказывают СМИ о своей службе, что не может не вызывать подозрений.

Ранее латвийское издание Meduza опубликовало интервью с неким Маратом Габидуллиным, который якобы состоял в ЧВК "Вагнера". Содержание ответов, как и сама личность героя публикации вызвали много вопросов у военных экспертов и общественников. Так, например, канадский писатель Владимир Лорченков назвал интервью сборником баек с портала Art of War, которые Габидуллин "цитирует кусками".