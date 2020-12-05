Неизвестные журналисты платят жителям Луганска за интервью в роли «вагнеровцев»

Курс рубля
- Экономика и рубль продолжат слабеть: эксперт дал пессимистичный прогноз
- Инвесторы массово отказываются от доллара - СМИ
- Курс рубля укрепился после решений ОПЕК+
Очередное
признание "вагнеровца" оказалось постановкой, за которую неизвестный заказчик
заплатил 100 тысяч рублей. Пользователи социальных сетей вычислили "героя
сирийского конфликта" меньше чем за сутки. Им оказался грузчик из Луганска.
Накануне, 4 декабря, в социальных сетях появилось видео, на котором человек, представившийся Никитой Манакиным, рассказывал, как якобы проходил тренировку на базе ЧВК "Вагнера" в Краснодарском крае, а потом в составе той же структуры участвовал в боевых действиях на территории Венесуэлы и Сирии. Ролик у себя разместили несколько профильных сообществ в социальных сетях "Вконтакте" и Twitter.
Меньше суток подписчикам сообщества "Мировая политика" потребовалось на то, чтобы найти героя видео и узнать обстоятельства, при которых была записана его "исповедь". Как выяснилось, Никита Манакин всю свою жизнь проживает на территории Луганска, работает грузчиком и никогда не был ни в Сирии, ни в Венесуэле. По его собственному признанию, к нему обратились неизвестные и предложили получить сто тысяч рублей за то, что луганчанин на камеру расскажет о своей принадлежности к ЧВК "Вагнера".
"Предложил сто тысяч рублей за то, что расскажу. Сами понимаете, деньги немалые. Ну, а так – какой из меня военный-то? Ну, за сто тысяч рублей можно не только это рассказать", – объяснил Манакин.
Видео с опровержением 5 декабря было опубликовано в сообществе "Мировая политика". Как рассказали корреспонденту "Утро.ру" администраторы группы, они уже слышали о случаях, когда жителей ДНР и ЛНР привлекают к подобного рода фальсификациям в расчете на то, что их будут искать в России и не найдут.
"Но вы же понимаете, что это Интернет. У нас, если посмотреть статистику, то кого только нет [среди подписчиков]. И с Луганска вот тоже нашлись. Как нам объяснили, в Луганске сто тысяч – это действительно большие бабки. На них год можно жить, если по зарплатам смотреть", – прокомментировал нашему изданию один из администраторов сообщества "Мировая политика".
"А мужик (Никита Манакин. – прим. ред.) даже не скрывался, а Луганск, ну, не такой большой город, чтобы там кого-то не найти. При этом, как нам объяснили, он сам думал, что дает интервью зарубежным журналистам и они не покажут его лицо".
Он также рассказал, что пытался связаться с человеком, который прислал ему первое видео, но тот больше на связь не выходит.
"Есть подозрения, что через нас пытались легализовать полноценный вброс, который потом появился бы в какой-нибудь "Новой газете". Просто не думали, что героя ролика так быстро найдут", – объяснил администратор группы.
За последнее время это уже второй случай, когда якобы бойцы ЧВК "Вагнер" рассказывают СМИ о своей службе, что не может не вызывать подозрений.
Ранее латвийское издание Meduza опубликовало интервью с неким Маратом Габидуллиным, который якобы состоял в ЧВК "Вагнера". Содержание ответов, как и сама личность героя публикации вызвали много вопросов у военных экспертов и общественников. Так, например, канадский писатель Владимир Лорченков назвал интервью сборником баек с портала Art of War, которые Габидуллин "цитирует кусками".
Главное о прививках от COVID-19 - в нашем обзоре
Главу РФ обошла лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская