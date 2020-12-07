Страны Ближнего Востока наращивают вооружения

Израиль сохранит военное превосходство в Персидском заливе даже после продажи США истребителей пятого поколения F-35 Lightning II Объединенным Арабским Эмиратам (ОАЭ). Об этом заявил бывший директор подразделения израильского военного ведомства по системам противоракетной обороны Яир Рамати.

Израильтяне могут быть спокойны: и Республиканская партия США, и Демократическая поддерживают стратегию Qualitative Military Edge (QME), направленную на сохранение качественного военного превосходства Иерусалима на Ближнем Востоке. Поставка ОАЭ истребителей F-35 не означает, что Вашингтон пытается изменить расстановку сил в регионе. Просто он выбрал из двух зол меньшее, дает понять Рамати.

"Блокирование таких закупок может подтолкнуть ОАЭ к покупке российского истребителя-невидимки Су-57 вместо американского самолета F-35",

– приводит издание Defense News мнение бывшего чиновника Минобороны Израиля. Он указал, что в Персидском заливе много стран "с большими карманами", которые могут купить любое вооружение у кого угодно. Их к этому подталкивает наличие такого врага как Иран. Возражения США и Израиля против того, чтобы противники Ирана покупали современное американское вооружение вряд ли было бы разумной политикой, пояснил Рамати.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео подтвердил решение продать ОАЭ истребители F-35 и беспилотники MQ-9. Демократы в Сенате попытались заблокировать сделку, но у них ничего не вышло. При этом эксперты заявляли, что решение Вашингтона разрушит оборонную стратегию Иерусалима, основанную на идее поддержания военного превосходства в регионе.

В конце ноября стало известно о покупке Алжиром 14 российских истребителей Су-57.