Балтийский флот готовит ответ на провокации НАТО

Минобороны стянуло дополнительные силы к границам России

Россия занимается укреплением сил в Балтийском регионе из-за усиления присутствия НАТО недалеко от Калининградской области. Такое заявление сделал командующий Балтфлотом адмирал Александр Носатов.

Командующий отметил, что к границам РФ уже стянули несколько тактических групп вместе с ударными частями и военными подразделениями. Таким образом Россия дает ответ на усиление присутствия альянса.

Также Носатов добавил, что Минобороны сформировало в составе Балтфлота мотострелковую дивизию. В воздушном же пространстве Россия защищает регион с помощью соединений ПВО и истребительных полков, о чем командующий заявил в интервью газете "Красная звезда".

Ранее сообщалось о подписании президентом Польши Анджеем Дудой соглашения о размещении нескольких тысяч военнослужащих США в регионе.

Егор МАЛКОВ

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