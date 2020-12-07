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Многофункциональный турецкий истребитель TF-X совершит первый полет в воздухе к 2023 году. По информации СМИ, введение разрабатываемого судна в эксплуатацию должно состояться лишь в 2030 году.
Отмечается, что истребитель должен стать заменой многофункциональных американских стелс-истребителей F-35, поставки которого были заблокированы Соединенными Штатами из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем С-300 и С-400.
Разработкой истребителя занимается турецкая корпорация Turkish Aerospace при сотрудничестве британской BAE Systems.
Как отмечает "Вестник Кавказа", для проведения летных испытаний разработчики создадут отдельный экспериментальный центр.
Турки утверждают, что уже через 3 года у них будет свой собственный истребитель 5-го поколения TF-X. Он заменит американские F-35, поставки которого США заблокировали. Первые самолеты должны сойти с конвеера в 2023 году и поступить на вооружение турецкой армии pic.twitter.com/120shJRwS7— Kavkaz Center (@newkc14) December 7, 2020
В Сети появилось видеозапись, на котором можно увидеть, как проходит смоделированный полет будущего истребителя пятого поколения.
Разработку турецкого самолета в начале 2020 года анонсировал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил в ходе выступления на торжественном открытии центра по утилизации боевых припасов, что массовое производство машины состоится уже через три года.
Ранее британский эксперт и обозреватель Тони Осборн заявил, что Анкара получает огромную выгоду от сотрудничества с британцами в разработке своего истребителя. По словам специалиста, Турция способна на создание своего самолета и может справиться с поставленной задачей за 5-10 лет.
По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, Турция уже оплатила России всю сумму за поставки С-400. Обе стороны успешно выполнили условия контракта, пишет "Интерфакс".
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