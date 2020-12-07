Турция нашла замену F-35 после скандала из-за российских С-400

Турция нашла замену F-35 после скандала из-за российских С-400
Фото: U.S. Air Force/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Анкара решила дать свой ответ НАТО

Многофункциональный турецкий истребитель TF-X совершит первый полет в воздухе к 2023 году. По информации СМИ, введение разрабатываемого судна в эксплуатацию должно состояться лишь в 2030 году.

Отмечается, что истребитель должен стать заменой многофункциональных американских стелс-истребителей F-35, поставки которого были заблокированы Соединенными Штатами из-за приобретения российских зенитно-ракетных систем С-300 и С-400.

Разработкой истребителя занимается турецкая корпорация Turkish Aerospace при сотрудничестве британской BAE Systems.

Как отмечает "Вестник Кавказа", для проведения летных испытаний разработчики создадут отдельный экспериментальный центр.

В Сети появилось видеозапись, на котором можно увидеть, как проходит смоделированный полет будущего истребителя пятого поколения.

Разработку турецкого самолета в начале 2020 года анонсировал глава государства Реджеп Тайип Эрдоган. Он заявил в ходе выступления на торжественном открытии центра по утилизации боевых припасов, что массовое производство машины состоится уже через три года.

Ранее британский эксперт и обозреватель Тони Осборн заявил, что Анкара получает огромную выгоду от сотрудничества с британцами в разработке своего истребителя. По словам специалиста, Турция способна на создание своего самолета и может справиться с поставленной задачей за 5-10 лет.

По словам главы "Ростеха" Сергея Чемезова, Турция уже оплатила России всю сумму за поставки С-400. Обе стороны успешно выполнили условия контракта, пишет "Интерфакс".


Егор МАЛКОВ

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