Американцы помогли разработчикам в Незалежной создать сложный для перехвата ракетный комплекс

Украинская крылатая ракета "Нептун" способна незаметно подобраться к цели, поэтому в России должны с большой серьезностью оценивать угрозы Незалежной ударить по объектам в Крыму. На это указал военный эксперт, подполковник запаса Александр Овчинников.

Накануне министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что поставки в армию ракетных комплексов "Нептун", запланированные ранее на 2021 г., перенесены на конец 2020 года. По его словам, новые РК в ближайшее время разместят у побережья Черного и Азовского морей.

Украинские военачальники и раньше говорили, что направят "Нептуны" на Крымский мост и базы Черноморского флота РФ в Севастополе, но российские эксперты отмахивались от угрозы, утверждая, что система ПВО РФ на полуострове абсолютно надежна, а "Нептун" называли "рогаткой малого калибра".

Овчинников предлагает нашим специалистам не переоценивать свои возможности. В частности, он обращает внимание на сообщение Киева о том, что у нового "Нептуна" предусмотрено значительное снижение высоты полета.

"Чем меньше высота полета, тем сложнее противнику увидеть и перехватить крылатую ракету. Р-360 может лететь в считаных метрах над поверхностью",

– приводит "НГ" мнение Овчинникова. Эксперт также обращает внимание на изменения в системе навигации крылатой ракеты. Скорее всего украинцам помогли американцы, поскольку для Р-360 предусмотрена активная радиолокационная головка самонаведения с GPS-коррекцией. Но факт есть факт: украинцы получили ракету, способную обходить зоны ПВО противника.

"С учетом угроз в отношении Крымского моста, которые звучали со стороны некоторых официальных лиц в Киеве, новые боевые возможности "Нептунов" нельзя игнорировать",

– настаивает эксперт.

Украина устроила показательные стрельбы из "Нептуна" в ответ на российские учения "Кавказ – 2020".

Ранее сообщалось, что РК "Нептун" установят на шасси чешского производства.