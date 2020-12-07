Досрочные поставки в ВСУ "ракеты-убийцы" Крымского моста вызвали беспокойство в России

Досрочные поставки в ВСУ "ракеты-убийцы" Крымского моста вызвали беспокойство в России
Фото: commons.wikimedia.org/president.gov.ua
Американцы помогли разработчикам в Незалежной создать сложный для перехвата ракетный комплекс

Украинская крылатая ракета "Нептун" способна незаметно подобраться к цели, поэтому в России должны с большой серьезностью оценивать угрозы Незалежной ударить по объектам в Крыму. На это указал военный эксперт, подполковник запаса Александр Овчинников.

Накануне министр обороны Украины Андрей Таран сообщил, что поставки в армию ракетных комплексов "Нептун", запланированные ранее на 2021 г., перенесены на конец 2020 года. По его словам, новые РК в ближайшее время разместят у побережья Черного и Азовского морей.

Украинские военачальники и раньше говорили, что направят "Нептуны" на Крымский мост и базы Черноморского флота РФ в Севастополе, но российские эксперты отмахивались от угрозы, утверждая, что система ПВО РФ на полуострове абсолютно надежна, а "Нептун" называли "рогаткой малого калибра".

Овчинников предлагает нашим специалистам не переоценивать свои возможности. В частности, он обращает внимание на сообщение Киева о том, что у нового "Нептуна" предусмотрено значительное снижение высоты полета.

"Чем меньше высота полета, тем сложнее противнику увидеть и перехватить крылатую ракету. Р-360 может лететь в считаных метрах над поверхностью",

приводит "НГ" мнение Овчинникова. Эксперт также обращает внимание на изменения в системе навигации крылатой ракеты. Скорее всего украинцам помогли американцы, поскольку для Р-360 предусмотрена активная радиолокационная головка самонаведения с GPS-коррекцией. Но факт есть факт: украинцы получили ракету, способную обходить зоны ПВО противника.

"С учетом угроз в отношении Крымского моста, которые звучали со стороны некоторых официальных лиц в Киеве, новые боевые возможности "Нептунов" нельзя игнорировать",

– настаивает эксперт.

Украина устроила показательные стрельбы из "Нептуна" в ответ на российские учения "Кавказ – 2020".

Ранее сообщалось, что РК "Нептун" установят на шасси чешского производства. 

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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Ну все, в Кремле паника, все срочно эвакуируются потому что рогули выдали очередное голословное заявление.
Гость
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Вячеслав Москва
В Киеве тоже мосты есть.
Есть у них мост, который они 27 лет отремонтировать не могут. Вывод: чтобы что-то разрушить надо просто отдать это хохлам, а они сами разломают.
Вячеслав Москва
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В Киеве тоже мосты есть.
Гость
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Гость
"украинцы получили ракету, способную обходить зоны ПВО противника"

И все это не проведя ни одного испытания или учебной стрельбы. Один раз пальнули непонятно чем и попали в берег. СУГС. Но рагулям и такие байки сойдут, сложнее они все равно не поймут.
Если вообще куда-то попали, они показали только старт, старт какой-то ракеты, подозрительно похожей на старую советскую "Точка-У", а не конкретно этой, и воронку на берегу, которую могли и выкопать заранее, попадание не показали.
Гость
Ответить
"украинцы получили ракету, способную обходить зоны ПВО противника"

И все это не проведя ни одного испытания или учебной стрельбы. Один раз пальнули непонятно чем и попали в берег. СУГС. Но рагулям и такие байки сойдут, сложнее они все равно не поймут.
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