Вместо громких заявлений альянс использовал язык тактических учений

Маневры НАТО в Черном море следует рассматривать как сигнал Запада России. К таким выводам пришли эксперты американского издания The National Interest. Аналитики отметили, что, несмотря на напряженную ситуацию между Вашингтоном и Пекином, сдерживание Москвы остается приоритетом для Белого дома и НАТО в целом.

Целью боевых учений в Черном море, в которых были задействованы американский эсминец "Дональд Кук" и военная авиация других стран альянса, стала координация действий разных военных средств союзников по НАТО.

"Объединение самолетов-охотников за подводными лодками со средствами воздушного разведки и эсминцами ВМС открывает новые тактические возможности для операций НАТО по отслеживанию российских подводных лодок и другой деятельности на море",

– отметили эксперты. В частности, поясняется, что российские субмарины наверняка вооружены крылатыми ракетами типа "Томагавк", которые представляют угрозу союзникам США. Однако взаимодействие самолетов P-8 Poseidon с американскими подводными лодками лишит Россию преимущества, поскольку силы НАТО смогут выследить и атаковать подлодку противника на различных глубинах.

В России должны понимать, что НАТО следит за ее деятельностью и может дать отпор. Поэтому военно-морские учения НАТО во главе с хорошо вооруженным "Дональдом Куком" следует рассматривать как строгое предупреждение в адрес России, делает вывод американское издание.

Ранее эксперт заподозрил НАТО в подготовке к Третьей мировой войне, которая может начаться в Черноморском регионе. В докладе альянса о главных угрозах ближайшего десятилетия основное внимание уделено как раз России.