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Новейший британский авианосец HMS Prince of Wales стоимостью £3,1 млрд (более 300 млрд руб) "сел" на мель – корабль отправился на длительный ремонт после повторного наводнения внутри судна, которое испортило электрооборудование. Об этом сообщает The Sun со ссылкой на источники.
Наводнение было вызвано прорывом системы пожаротушения. В результате ЧП тысячи галлонов морской воды вылились в машинное отделение и затопили электрощиты больше чем на сутки. Пострадали километры кабелей.
Самый большой в ВМС Британии корабль использует электричество, производимое дизельными двигателями и газовыми турбинами для вращения 33-тонными гребными винтами.
"Это неловкая ситуация. Поездка в Америку планировалась годами, и мы должны были сказать, что не можем приехать. На устранение повреждений уйдут месяцы. Затраты составят миллионы", – сказал изданию собеседник.
Отмечается, что в мае появилось видео, на котором видно, как вода льется через потолок в жилое помещение. Тогда представители ВМС сказали, что это незначительная проблема.
HMS Prince of Wales должен был отправиться в США для учений с американскими истребителями F-35. Но теперь судну запрещено покидать Портсмут по соображениям безопасности до весны, и это через год после того, как оно в последний раз выходило в море.
В 2017 г. было обнародовано видео утечки на новейшем британском авианосце Queen Elizabeth. Корабль вошел в состав ВМС Великобритании 7 декабря того же года, а неполадки у него случились уже 19 декабря.
По данным таблоида, шесть эскадренных миноносцев типа 45 недавно нуждались в новых двигателях в ходе ремонта стоимостью £160 млн после того, как поломки оставили их “мертвыми в воде”.
Prince
of Wales спущен на воду 21 декабря 2017 г., а в состав британских военно-морских сил корабль поступил в 2020 году. Queen Elizabeth и Prince of
Wales относятся к одному классу авианосцев ВМС Соединенного Королевства
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