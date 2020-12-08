Разведка Пентагона изучает реакцию военных РФ на угрозу с воздуха

Американские военные устроили провокацию у берегов Сирии, целью которой стали корабли ВМФ РФ.

Инцидент произошел около порта Тартус, где базируется российский флот, днем 7 декабря. Самолета США RC-135U Combat Sent без предупреждения резко снизил высоту с обычных 10 тыс. м до 200 м, буквально спикировав на находящиеся у Тартуса российские боевые корабли.

Отмечается, что это был самолет – разведчик без вооружения на борту, поэтому реальной опасности он не представлял. Однако имитация атаки на корабли ВМФ РФ привела к экстренному реагированию российских средств ПВО. Этого-то, по оценке специалистов, и добивались американцы: им нужны были данные о частотах работы радаров ПВО, пишет "Авиа.про".

Издание сообщает и о другом инциденте, который произошел уже у берегов Великобритании. Королевские ВВС направили истребитель Eurofighter Typhoon на не представлявший угрозы российский противолодочный корабль "Вице-адмирал Кулаков". В ответ на резкое снижение боевого самолета экипаж "Кулакова" направил на противника расположенные на борту 32 ракеты ЗРК "Кинжал". Британский пилот, получив сообщение, что стал целью российских орудий, развернулся и ушел на базу.

Ранее Россия призвала США и НАТО прекратить опасные провокации.