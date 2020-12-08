Средства ДРЛО в состоянии лишь зафиксировать ее росчерк на экране, определив как птицу или большую волну

О том, что Москва применила российскую крылатую ракету "Буревестник" с ядерным двигателем и боевой частью мощностью две мегатонны (в тротиловом эквиваленте), власти США узнают лишь, когда "внезапно исчезнет один из крупных мегаполисов вместе со всем населением". Об этом говорится в статье "Военно-промышленного курьера".

По утверждению издания, американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) вроде E-3 Sentry оружие типа "Буревестника" смогут обнаружить лишь на дальности не свыше 32 км.

"Ракета только мельком чиркнет на экране РЛС и исчезнет, оператору ничего не остается, как принять этот всплеск за стаю птиц или большую волну", – поясняет автор материала.

По его данным, у Пентагона есть единственный вариант зафиксировать полет "Буревестника" – это обнаружить радиоактивный след от ракеты, который содержит изотопы йода-131, рутения-103, цезия-134 и цезия-137.

"Обнаружение этого следа произойдет на третьи или четвертые сутки, когда радиоактивные элементы доберутся до верхних слоев атмосферы", – указывает издание.

Отмечается, что именно из-за невозможности засечь "Буревестник" на всех этапах его полета и, тем более, сбить, Штаты и коллективное НАТО уделяют ему такое пристальное внимание. Это по-настоящему идеальное наше оружие сдерживания и потенциальный противник всегда будет убежден, что ответ России окажется неизбежным, резюмируется в статье.

Напомним, впервые о "Буревестнике" и еще ряде отечественных разработок в сфере стратегического вооружения президент РФ Владимир Путин объявил в марте 2018 г. в послании Федеральному собранию. Глава государства рассказывал о новейших видах оружия под графику, которая демонстрировалась на большом экране. Тогда скептики и западные СМИ обозвали эти картинки "путинскими мультиками".

Между тем в самом Пентагоне особо насмехаться не стали. Представитель американского оборонного ведомства уже в апреле заявил, что заявления Путина "тревожат" и принуждают работать над созданием боевых возможностей для защиты от "сверхзвуковых угроз".

Китайцы, в свою очередь, призывают Вашингтон не пытаться провоцировать Москву на то, чтобы применить "ракету-убийцу".

