Пентагон узнает о применении ракеты-"убийцы" Путина после гибели целого мегаполиса

Пентагон узнает о применении ракеты-"убийцы" Путина после гибели целого мегаполиса
Кадр youtube.com
Средства ДРЛО в состоянии лишь зафиксировать ее росчерк на экране, определив как птицу или большую волну

О том, что Москва применила российскую крылатую ракету "Буревестник" с ядерным двигателем и боевой частью мощностью две мегатонны (в тротиловом эквиваленте), власти США узнают лишь, когда "внезапно исчезнет один из крупных мегаполисов вместе со всем населением". Об этом говорится в статье "Военно-промышленного курьера".

По утверждению издания, американские самолеты дальнего радиолокационного обнаружения (ДРЛО) вроде E-3 Sentry оружие типа "Буревестника" смогут обнаружить лишь на дальности не свыше 32 км.

"Ракета только мельком чиркнет на экране РЛС и исчезнет, оператору ничего не остается, как принять этот всплеск за стаю птиц или большую волну", – поясняет автор материала.

По его данным, у Пентагона есть единственный вариант зафиксировать полет "Буревестника" – это обнаружить радиоактивный след от ракеты, который содержит изотопы йода-131, рутения-103, цезия-134 и цезия-137.

"Обнаружение этого следа произойдет на третьи или четвертые сутки, когда радиоактивные элементы доберутся до верхних слоев атмосферы", – указывает издание.

Отмечается, что именно из-за невозможности засечь "Буревестник" на всех этапах его полета и, тем более, сбить, Штаты и коллективное НАТО уделяют ему такое пристальное внимание. Это по-настоящему идеальное наше оружие сдерживания и потенциальный противник всегда будет убежден, что ответ России окажется неизбежным, резюмируется в статье.

Напомним, впервые о "Буревестнике" и еще ряде отечественных разработок в сфере стратегического вооружения президент РФ Владимир Путин объявил в марте 2018 г. в послании Федеральному собранию. Глава государства рассказывал о новейших видах оружия под графику, которая демонстрировалась на большом экране. Тогда скептики и западные СМИ обозвали эти картинки "путинскими мультиками".

Между тем в самом Пентагоне особо насмехаться не стали. Представитель американского оборонного ведомства уже в апреле заявил, что заявления Путина "тревожат" и принуждают работать над созданием боевых возможностей для защиты от "сверхзвуковых угроз".

Китайцы, в свою очередь, призывают Вашингтон не пытаться провоцировать Москву на то, чтобы применить "ракету-убийцу".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

Ответить:

новости партнеров

Разорятся миллионы вкладчиков: названа главная угроза для валютных сбережений россиян

Грядущие изменения в финансовой системе спровоцировали слухи о конфискации денег

Власти заберут "брошенное" в Крыму имущество

Правительство полуострова пытается решить проблему с многочисленными объектами, собственники которых неизвестны

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей