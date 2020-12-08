Кандидат в министры обороны США считается "темной лошадкой"

Главой военного ведомства США может стать Ллойд Остин. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на источники в окружении избранного президента Джо Байдена. Для России назначение этой "темной лошадки" таит неприятные сюрпризы.

Афроамериканец Остин был первым темнокожим генералом, получившим право командовать армейской дивизией в ходе боевых действий. Он же может стать первым в истории США темнокожим главой Пентагона, передает "Голос Америки".

Назначая Остина, Байден остается верен себе – он не скрывает, что формирует команду из "цветных" и представителей прочих меньшинств, причем из тех, с кем работал раньше. В случае с Остином новый президент даже готов пройти все сложности с Конгрессом. По закону главой Пентагона может стать кандидат, находящийся в отставке не менее 7 лет. Остин же оставил Центральное командование США только в 2016 году. Поэтому его назначение должны одобрить законодатели.

Эксперты, мнения которых собрали американские СМИ, разошлись в своих оценках кандидатуры Остина. Некоторые сомневаются, что он способен занять эту в общем-то административную должность. Однако все указывают, что это хороший солдат, имеющий опыт боевых действий, в том числе в Ираке и Сирии. Это обстоятельство является весьма неприятным для Москвы.

К тому же Остина можно считать "темной лошадкой" с той точки зрения, что он крайне редко дает интервью, поэтому его взгляды на мировые проблемы остаются тайной для широкой публики. Его действия на российском направлении непредсказуемы и могут обернуться проблемами, к которым РФ не успеет подготовиться.

Ранее в Пентагоне назвали Россию угрозой для нацбезопасности США.