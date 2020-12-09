Грозит столкновением с НАТО: вокруг России сжимается "петля Анаконды"

Грозит столкновением с НАТО: вокруг России сжимается "петля Анаконды"
Фото: U.S. Department of Defense/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Одна из стран преследует цель "расчленить" российское государство

Уровень напряженности, возникший вокруг России в последнее время, будет активно нарастать. В результате это может обернутся локальным столкновением с НАТО рядом с одним из подобных регионов. Об этом заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике Константин Сивков.

Одним из факторов может стать смена власти в Молдове. Он отмечает, что Санду сразу обозначила свою антироссийскую политику после президентских выборов, призывая как можно скорее решить "проблему" Приднестровья. 

"Если эти ее взгляды найдут реализацию в практической молдавской политике, то вооруженный конфликт, в который может быть втянута Россия, будет гарантирован", – приводит слова Сивкова издание "Военно-промышленный курьер". 

Недавние учения ВС США и НАТО в Румынии, считает он, являются свидетельством отработки ведения боевых действий в прилегающих к Румынии районах с переброской тяжелых систем вооружений – здесь подобным примером может быть лишь Приднестровье. 

Другим фактором вероятного столкновения военный эксперт назвал конфликт в Карабахе. Турция сыграла ключевую роль в разжигании противостояния. В случае, если Россия и Армения согласятся признать регион независимым, то это грозит новым витком конфликта. Если же Армения не пойдет на признание НКР, то это приведет к смене власти в стране, ориентированной на Запад – подобное грозит разрывом договоров между Баку и Москвой. 

Также, по мнению доктора военных наук, Турция может оказать Украине военную помощь для ведения операций на юго-востоке страны. В частности – с помощью беспилотников. Разгром Новороссии может стать "страшным ударом по безопасности России"

"Внутри страны на этом фоне можно ожидать сильного снижения авторитета власти. А на западных границах исчезнет буферная зона с ныне враждебной России Украиной, что создаст благоприятные условия для гибридной экспансии в нашу страну, в частности для реализации американской стратегии "Троянского коня". Существенно осложнится и положение Крыма", – заявляет эксперт.

Сивков отмечает, что самым глобальным фактором на сжимание "петли Анаконды" вокруг России – стратегии, которую Штаты реализовывали в отношении СССР и продолжили в современности, -  станет приход Байдена к власти. 

"Еще даже не приняв полномочия президента страны, Байден заявил о резком ужесточении американского внешнеполитического курса в отношении России. Учитывая ожидаемое потепление американо-китайских отношений, можно полагать, что вектор американской агрессии будет развернут с китайского (при Трампе) на российское направление",-  отметил он.

Он заключил, что часть представителей страны заинтересованы в "расчленении" России на множество мелких квазигосударств для того, чтобы стать единственным мировым гегемоном. 

Евгения НАГОРСКАЯ

Ответить:

Александр Кото
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Пусть НАТО только попробует применить силу в решении Приднестровской проблемы, тут же Новоросия присоединится к России, а российские границы окажутся в Приднестовье. Если НАТО хочет "получить по зубам", милости просим в Приднестровье!
Гость
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США - единственная страна в мире, которая убила сотни тысяч мирных граждан ядерным оружием!
И планируют делать это снова и снова!
США только за последние 50 лет устроили более 300 войн и вооружённых конфликтов!
Разграбили десятки стран и убили миллионы землян.

Пока на свете существуют англосаксы, мира и спокойствия на земле не будет!
Гость
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Гость
Чтобы избежать глобального конфликта нужно сделать показательный упреждающий удар по какому-нибудь недружественному государству. Румыния очень подходит, заодно и отомстим за румынскую оккупацию. Удар должен нести демонстрацию силы и ужаса последствий. Это отобъёт охоту хищников.
А вот эту <цензура> и гиена которая кормится и живёт в Молдове -и очень желает чтобы ударить по Румынии - закрыл-бы хлеборезку...
Гость
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Российские ястребы цепляются за любую "тень" или шорох вокруг себя лишь-бы оправдать свою тупую политику. Вот и выборы в Молдове, где народ не согласился выбирать вора и олигарха а также ставленника России - так тут-же что Санду антироссии... Ей вы кабинетные аналитики, академики (калашниковских войск) и демагоги - эту вашу "мышь" которые родили -есть не что иное как попытка оправдать "хлеба" чем кормит вас российский народ и кормит не плохо - ему-бы так жить...
Гость
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Российские ястребы цепляются за любую "тень" или шорох вокруг себя лишь-бы оправдать свою тупую политику. Вот и выборы в Молдове, где народ не согласился выбирать вора и олигарха а также ставленника России - так тут-же что Санду антироссии... Ей вы кабинетные аналитики, академики (кадашниковских войск) и демагоги - эту вашу "мышь" которые родили -есть не что иное как попытка оправдать "хлеба" чем кормит вас российских народ,
Гость
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Боюсь, Румыния не корень, а станет поводом для развязывания войны.
Вячеслав Москва
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Сивков, как всегда, пересказывает то, что и без него давно известно.
Гость
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Чтобы избежать глобального конфликта нужно сделать показательный упреждающий удар по какому-нибудь недружественному государству. Румыния очень подходит, заодно и отомстим за румынскую оккупацию. Удар должен нести демонстрацию силы и ужаса последствий. Это отобъёт охоту хищников.
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