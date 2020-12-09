Одна из стран преследует цель "расчленить" российское государство

Уровень напряженности, возникший вокруг России в последнее время, будет активно нарастать. В результате это может обернутся локальным столкновением с НАТО рядом с одним из подобных регионов. Об этом заявил заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике Константин Сивков.

Одним из факторов может стать смена власти в Молдове. Он отмечает, что Санду сразу обозначила свою антироссийскую политику после президентских выборов, призывая как можно скорее решить "проблему" Приднестровья.

"Если эти ее взгляды найдут реализацию в практической молдавской политике, то вооруженный конфликт, в который может быть втянута Россия, будет гарантирован", – приводит слова Сивкова издание "Военно-промышленный курьер".

Недавние учения ВС США и НАТО в Румынии, считает он, являются свидетельством отработки ведения боевых действий в прилегающих к Румынии районах с переброской тяжелых систем вооружений – здесь подобным примером может быть лишь Приднестровье.

Другим фактором вероятного столкновения военный эксперт назвал конфликт в Карабахе. Турция сыграла ключевую роль в разжигании противостояния. В случае, если Россия и Армения согласятся признать регион независимым, то это грозит новым витком конфликта. Если же Армения не пойдет на признание НКР, то это приведет к смене власти в стране, ориентированной на Запад – подобное грозит разрывом договоров между Баку и Москвой.

Также, по мнению доктора военных наук, Турция может оказать Украине военную помощь для ведения операций на юго-востоке страны. В частности – с помощью беспилотников. Разгром Новороссии может стать "страшным ударом по безопасности России"

"Внутри страны на этом фоне можно ожидать сильного снижения авторитета власти. А на западных границах исчезнет буферная зона с ныне враждебной России Украиной, что создаст благоприятные условия для гибридной экспансии в нашу страну, в частности для реализации американской стратегии "Троянского коня". Существенно осложнится и положение Крыма", – заявляет эксперт.

Сивков отмечает, что самым глобальным фактором на сжимание "петли Анаконды" вокруг России – стратегии, которую Штаты реализовывали в отношении СССР и продолжили в современности, - станет приход Байдена к власти.

"Еще даже не приняв полномочия президента страны, Байден заявил о резком ужесточении американского внешнеполитического курса в отношении России. Учитывая ожидаемое потепление американо-китайских отношений, можно полагать, что вектор американской агрессии будет развернут с китайского (при Трампе) на российское направление",- отметил он.

Он заключил, что часть представителей страны заинтересованы в "расчленении" России на множество мелких квазигосударств для того, чтобы стать единственным мировым гегемоном.