Партнеры Вашингтона могут пользоваться лишь тем вооружением, которое совместимо с американскими системами

Попытки приобретения вооружения китайского или российского производства грозит санкционными мерами со стороны администрации Соединенных Штатов. Соответствующее заявление сделал 9 декабря помощник госсекретаря США по военно-политическим вопросам Кларк Купер.

Американский госслужащий отметил, отвечая на вопрос о возможности приобретения Багдадом российских ПВО, что американское законодательство позволяет ввести ограничительные меры против противников Штатов.

Также Купер заявил, что вооружение и системы, произведенные российской и китайской сторонами, не могут работать в связке с американскими, а также запрещены к использованию в сфере безопасности для партнеров Белого дома. По этой причине, добавил представитель администрации США, ни для одной из стран приобретение систем РФ и КНР не может принести пользу.

Замгоссекретаря сообщил, что для введения мер за указанные попытки отсутствуют временные рамки, а сам характер санкций может быть любым. Все государства, нацеленные на обеспечение своей безопасности, должны приобретать системы, совместимые с вооружением США, которые являются "самыми предпочтительными партнерами", пишет "Красная весна".

Ранее представитель Пентагона Джонатан Хоффман обрушился на Турцию с угрозами после проведенных испытаний с использованием ЗРК С-400. Американский госслужащий заявил, что приобретение российской системы не может соответствовать обязательствам Турции как государства, входящего в состав НАТО.