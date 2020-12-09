Даже у далекого от Арктики Китая ледокольный флот сильнее американского

Вашингтон громогласно претендует на весомую роль в Арктическом регионе, при этом у него даже нет ледокольного флота. На это указал эксперт Калифорнийского университета Брэндон Уоллс.

Сейчас на балансе Береговой охраны США имеется только два ледокола: USCGC Healy и USCGC Polar Star. Но первый на приколе, так как некоторое время назад у него сгорел двигатель, а на второй смешно рассчитывать, поскольку он был построен почти 50 лет назад.

Для сравнения: у России более 40 судов, способных работать во льдах. Даже у Китая имеется два ледокола на плаву и еще один строится.

У США есть план по расширению ледокольного флота, говорится в статье National Interest. Он предусматривает строительство трех тяжелых и трех средних судов. С одной стороны, это втрое увеличит ледокольный потенциал США. Но с другой, пока денег наскребли только на один новый ледокол, причем немецкой конструкции. К тому же оснащать американские ледоколы планируется дизельными двигателями. Учитывая, что на российских кораблях стоят ядерные установки, американский флот не сможет с ними соперничать ни в скорости, ни длительности автономной работы.

Нынешнее плачевное состояние ледокольного флота США и отсутствие амбициозного плана по его модернизации в обозримом будущем свидетельствуют о том, что Вашингтон не может обеспечить национальные интересы на северных рубежах, делает вывод эксперт.

Ранее о новинке ледокольного флота России рассказал президент Владимир Путин.