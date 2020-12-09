Ледоколы США оказались в плачевном состоянии

Ледоколы США оказались в плачевном состоянии
Фото: commons.wikimedia.org
Даже у далекого от Арктики Китая ледокольный флот сильнее американского

Вашингтон громогласно претендует на весомую роль в Арктическом регионе, при этом у него даже нет ледокольного флота. На это указал эксперт Калифорнийского университета Брэндон Уоллс.

Сейчас на балансе Береговой охраны США имеется только два ледокола: USCGC Healy и USCGC Polar Star. Но первый на приколе, так как некоторое время назад у него сгорел двигатель, а на второй смешно рассчитывать, поскольку он был построен почти 50 лет назад.

Для сравнения: у России более 40 судов, способных работать во льдах. Даже у Китая имеется два ледокола на плаву и еще один строится.

У США есть план по расширению ледокольного флота, говорится в статье National Interest. Он предусматривает строительство трех тяжелых и трех средних судов. С одной стороны, это втрое увеличит ледокольный потенциал США. Но с другой, пока денег наскребли только на один новый ледокол, причем немецкой конструкции. К тому же оснащать американские ледоколы планируется дизельными двигателями. Учитывая, что на российских кораблях стоят ядерные установки, американский флот не сможет с ними соперничать ни в скорости, ни длительности автономной работы.

Нынешнее плачевное состояние ледокольного флота США и отсутствие амбициозного плана по его модернизации в обозримом будущем свидетельствуют о том, что Вашингтон не может обеспечить национальные интересы на северных рубежах, делает вывод эксперт.

Ранее о новинке ледокольного флота России рассказал президент Владимир Путин.

Фоторепортаж
Арктика превращается в проходной двор
Getty Images © Getty Images © Getty Images ©
Getty Images © Getty Images © Getty Images ©
Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Грозит столкновением с НАТО: вокруг России сжимается "петля Анаконды"

Одна из стран преследует цель "расчленить" российское государство

Трамп затянет принятие санкций против "Северного потока-2"

Российской новой трубе помогает "слабый" оборонный бюджет американского государства

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей