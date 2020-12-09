В США рухнул истребитель F-16

О наличии оружия на борту не сообщается

Американский истребитель F-16 Fighting Falcon, входящий в состав 115 авиаполка Нацгвардии, разбился в Мичигане.

По данным местных СМИ, инцидент произошел накануне вечером. Самолет вылетел с базы округа Дейн в штате Висконсин для тренировочного полета. Но по неизвестным причинам рухнул в районе Национального леса Гайавата на полуострове Верхний Мичиган.

Аварийные службы экстренно прибыли на место крушения. О судьбе пилота не сообщается, передает портал NBC 26.

Истребители F-16 Fighting Falcon начали поступать на вооружение армии США почти 40 лет назад, с начала 1980-х годов. Позже они появились и у других стран НАТО. Во время конфликта в Нагорном Карабахе в регионе были замечены F-16 ВВС Турции.