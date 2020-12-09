К отработке навыков привлекли 500 человек личного состава

Подразделения береговых войск, входящих в состав Черноморского флота, отработали учения по боевым действиям против неприятеля в Крыму. На полигоне провели операцию по уничтожению личного состава противника с применением противотанковых гранатометов.

Перед войсками стояла задача по поражению статично движущихся мишеней на расстоянии до 1 километра. В наступательной операции также задействовали бронетранспортеры, прикрывавшие бойцов шквальным огнем пулеметными очередями. Также военные подразделения отработали эвакуацию личного состава из пораженной противником боевой техники.

Как отмечает телеканал "Звезда", перед реальными боевыми задачами военнослужащие должны отработать каждый навык до автоматического выполнения. По этой причине военные полигоны оборудованы макетами бронетехники, на которой проходят тренировочные занятия, такие как экстренная посадка или эвакуация из подбитого бронетранспортера. Издание отметило, что военные провели "тяжелый бой".

Согласно информации, приведенной источником, учения проводились не только в дневное, но и ночное время суток.

В проведении операции задействовали более 500 человек личного состава, а также тридцать единиц военной техники.

Ранее НАТО обвинил РФ в агрессии из-за военных операций, проведенных у границ государств, входящих в состав альянса.