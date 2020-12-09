Американцы отдали победу российскому Су-57 в ближнем бою с китайским J-20

Американцы отдали победу российскому Су-57 в ближнем бою с китайским J-20
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В США констатировали конец монополии Пентагона на истребители пятого поколения

Российский истребитель пятого поколения Су-57 сможет одержать победу над китайским конкурентом J-20 в ближнем сражение. Впрочем, хотя у самолетом схожие задачи, они "специализируются в немного разных областях". Об этом говорится в статье американского журнала Popular Mechanics, автор которого сравнил характеристики обеих крылатых машин.

По его мнению, Су-57, который считается наименее скрытным из мировых конкурентов пятого поколения, вероятно, уступает J-20 в малозаметности, однако превосходит его в маневренности.

Поэтому российский истребитель имеет большие шансы победить китайский в ближнем бою. Зато "сушка" будет уязвима для "могучего дракона" на больших дистанциях. Автор отмечает, что у J-20 вообще нет пушек, что делает его единственным в мире истребителем пятого поколения, который предпочитает отказаться от них.

Поскольку ни один из этих самолетов еще не участвовал в реальных боевых операциях, оценка их общих характеристик – это немного игра в догадки, но, безусловно, есть некоторые выводы, которые можно сделать из не засекреченных данных относительно каждого, подчеркивается в материале.

Су-57 называется "не самым лучшим истребителем пятого поколения на рынке", но который "выглядит хорошо сбалансированным самолетом", способным стать "серьезным противником почти для любого истребителя в небе".

"По сравнению с Су-57, J-20 на бумаге выглядит неплохо", – считает автор издания.

Он констатирует: несмотря на то, что США по-прежнему имеют самый большой парк истребителей-невидимок в мире, с учетом того, что российские Су-57 и китайские J-20 в настоящее время производятся и уже находятся в эксплуатации, дни американской монополии на данные типы самолетов "официально подошли к концу".

Эти истребители представляют собой самые технологичные и мощные платформы в арсеналах Китая и России. Противники предлагают важный взгляд на то, как должен измениться следующий самолет Пентагона, резюмируется в статье.

Ранее издание "Военно-промышленный курьер" пояснило, в какой момент времени власти США узнают, что их территорию поразила российская ракета "Буревестник".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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