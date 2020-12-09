Украинская армия осталась без ракет и мин, в том числе без модернизированных РСЗО

Власти Незалежной обещали обеспечить свою армию новыми видами вооружения, но не сдержали слово. В итоге на ветер будут спущены десять миллиардов гривен из оборонзаказа. Об этом заявил глава ОО "Безопасность и взаимодействие на Украине" Семен Кабакаев.

Он отметил, что руководство страны на сегодня не выполняет государственный оборонный заказ и не собирается делать это в ближайшие месяцы.

По его словам, ранее власти гарантировали военному ведомству закупку оружия на 10 млрд гривен (свыше $35 млн), однако обязательства срываются.

"Эти 10 миллиардов фактически сгорят. Мы не сможем закупить ни вооружение, ни ракеты, ни мины – ничего", – цитирует "ПолитНавигатор" пана Кабакаева.

Речь идет о закупке, в том числе, комплексов "Нептун", "Ольха" и "Ольха-М", которыми киевский режим похваляется уже пару лет.



Председатель организации заметил, что с 2021 г. государству придется закладывать те же средства в новый оборонзаказ. А между тем, подчеркнул он, "на фронте" украинские воины останутся без того, что просили, а Минобороны без того, что заказывало.

Всю ответственность за случившееся пан Кабакаев возложил на президента страны Владимира Зеленского, министра обороны Андрея Тарана и главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

Ранее сегодня стало известно, что Палата представителей США одобрила законопроект оборонного бюджета. Документ предполагает выделение Киеву Вашингтоном $250 млн на военную помощь соборной.

