В тренировке участвовали воздушные, наземные и морские ядерные силы страны

В Минобороны прошли учения по управлению стратегическими наступательными силами. Военные показали кадры своей тренировки в "Ютуб".

Сообщается, что были запущены межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс", а также высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования большой дальности, а подлодка "Карелия" выпустила баллистические ракеты "Синева", пишет РИА "Новости".

Мероприятие проходило сразу в трех точках: на космодроме Плесецк, в Баренцевом море, а также на аэродромах "Энгельс" и "Украинка", уточняет URA.RU.