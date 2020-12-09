Военные ударили баллистическими ракетами в Баренцевом море - видео

В тренировке участвовали воздушные, наземные и морские ядерные силы страны

В Минобороны прошли учения по управлению стратегическими наступательными силами. Военные показали кадры своей тренировки в "Ютуб".

Сообщается, что были запущены межконтинентальная баллистическая ракета "Ярс", а также высокоточные крылатые ракеты воздушного базирования большой дальности, а подлодка "Карелия" выпустила баллистические ракеты "Синева", пишет РИА "Новости". 

Мероприятие проходило сразу в трех точках: на космодроме Плесецк, в Баренцевом море, а также на аэродромах "Энгельс" и "Украинка", уточняет URA.RU.

Полина ИВАНОВА

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