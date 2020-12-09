Навредят сами себе: Турция предостерегла США от наказания за российские С-400

Навредят сами себе: Турция предостерегла США от наказания за российские С-400
Фото: mod_russia/Twitter.com/www.globallookpress.com
Анкара пригрозила распоясавшемуся Вашингтону

Турция и Соединенные Штаты уже долгое время бодаются из-за того, что Анкара наперекор указаниям Белого дома закупилась в России системами противовоздушной обороны С-400. Теперь официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын заявил, что если Вашингтон не откажется от намерений наказать Анкару, то ему самому несдобровать.

Такая позиция нанесет серьезный удар турецко-американским отношениям. По словам Калына, Соединенные Штаты сильно заинтересованы в таком союзнике, как Турция. Поэтому портить отношения между двумя государствами – себе дороже, передает РИА Новости.

В целом, высокопоставленный турок пригрозил американским коллегам и призвал их здраво взглянуть на ситуацию. По словам представителя президента Турции, Анкара готова к "позитивному" диалогу с новой администрацией Джо Байдена, если тот все же займет место Дональда Трампа в Белом доме.

Стоит отметить, США сильно раздражает, когда их партнеры закупают оружие в нашей стране. Вашингтон убежден, что его союзники могут пользоваться только вооружением, которое совместимо с американскими системами.

Ольга ФЕДОРОВА

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