В Роскосмосе намекнули на двойные стандарты США

Успешные запуски Россией межконтинентальных баллистических ракет вызвали довольно странную реакцию в США. Такого мнения придерживается глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.

Ранее вице-президент США Майк Пенс заявил, что космическая гонка, начатая еще в 50-х, продолжается до сих пор. В ней, по его словам, однозначно лидируют американцы, хотя Китай и Россия не прекращают разрабатывать космические системы вооружений. Он назвал это "провокационным поведением, создающим потенциально опасную ситуацию".

"Так, Россия запустила спутник, который начал осуществлять маневры вблизи американского правительственного спутника. Жизненно важные интересы Америки находятся под растущим риском, поскольку Китай и Россия размещают разрушительное оружие в космосе", – заявил он.

Дмитрий Рогозин назвал подобную реакцию со стороны США довольно странной. Глава Роскосмоса диагностировал у американцев "нервный космический срыв".

"Россия запустила спутник, который начал осуществлять маневры вблизи американского правительственного спутника. Жизненно важные интересы Америки находятся под растущим риском", - заявил глава национальной разведки США.



Что-то у американцев сегодня нервный космический срыв... https://t.co/xlo1q7BnAQ — РОГОЗИН (@Rogozin) December 9, 2020

Он отметил, что, согласно позиции Пенса, разрабатывать космическое вооружение может только США.

"Что это: высокомерие или ослепляющее чувство национальной исключительности? Или нервная реакция Пенса на наши сегодняшние успешные пуски боевых ракетных комплексов?", – написал он в "Фэйсбук".

В минувшую среду с космодрома Плесецк экипажи подводного Северного флота и авианосцев Ту-160 и Ту-95МС выполнили запуски баллистических и крылатых ракет в рамках стратегических учений – их провели под руководством Владимира Путина в соответствии с планом подготовки вооруженных сил.