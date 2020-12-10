Журналисты заявили о тщетности попыток его восстановления

Единственный на сегодняшний день в России авианосец "Адмирал Кузнецов" переживает далеко не лучшие времена, считает обозреватель американского издания The National Interest. Как полагают в СМИ, крейсер, вероятно, утратил свою боеспособность.

Автор статьи уверен, что ремонтные работы на судне затянуты, в результате чего боеспособность авианосца будет утрачена. Причина, по мнению обозревателя, заключается в произошедшем пожаре, в результате которого на "Адмирале Кузнецове" оказались повреждены силовые кабели, несмотря на вложенные средства по восстановлению корабля.

Как считает The National Interest, работа по восстановлению функциональности судна "чрезмерно обширна" для того, чтобы крейсер мог пополнить "эксклюзивный" список мировой флотилии, и судно даже не сможет дослужить в российских ВМС пятилетний срок, о котором ранее заявляли российские представители.

"Могут пройти годы, а может быть, и несколько, прежде чем корабль вернется в нормальное состояние. Скорее всего, весь следующий год он проведет в ремонте, прежде чем снова отправиться в открытую воду", – пишет обозреватель.

В настоящее время на "Адмирале Кузнецове" проходят ремонтные работы по замене котлов, а также восстановлению палубы, поврежденной из-за падения крана, вместе с необходимой модернизацией для использования новейшего вооружения.

Ранее The National Interest раскритиковало палубный истребитель Су-33, назвав его слишком неподъемным для "Адмирала Кузнецова".