Россия и НАТО проведут первые за 10 лет совместные учения

Россия и НАТО проведут первые за 10 лет совместные учения
Фото: Kremlin Pool/Global Look Press/www.globallookpress.com
Маневры пройдут около Пакистана

Военно-морские силы России примут участие в международных учениях "АМАН-2021". Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота в четверг, 10 декабря.

Маневры запланированы на февраль 2021 года. Они состоятся поблизости от пакистанского порта Карачи. В учениях примут участие военные корабли Пакистана, России, США, Великобритании, Турции, Японии, Китая, Индонезии, Филиппин, Малайзии и Шри-Ланки. Еще около 20 стран направят на мероприятие своих наблюдателей, передает "Звезда".

В последний раз ВМФ РФ принимал участие в маневрах совместно со странами НАТО в 2011 году. Это были учения Bold Monarch у испанского побережья.

В недавнем отчете Североатлантического альянса Москва названа одной из главных угроз мировой безопасности. При этом у российских берегов часто проводятся маневры НАТО, которые эксперты оценивают как провокационные.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

новости партнеров

Запуск российской космической ракеты довел американцев до нервного срыва

В Роскосмосе намекнули на двойные стандарты США

Германия ударила по себе санкциями против России

Ожидаемого результата принятые Берлином ограничения не принесли

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей