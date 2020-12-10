Россия и НАТО проведут первые за 10 лет совместные учения

Маневры пройдут около Пакистана

Военно-морские силы России примут участие в международных учениях "АМАН-2021". Об этом сообщили в пресс-службе Черноморского флота в четверг, 10 декабря.

Маневры запланированы на февраль 2021 года. Они состоятся поблизости от пакистанского порта Карачи. В учениях примут участие военные корабли Пакистана, России, США, Великобритании, Турции, Японии, Китая, Индонезии, Филиппин, Малайзии и Шри-Ланки. Еще около 20 стран направят на мероприятие своих наблюдателей, передает "Звезда".

В последний раз ВМФ РФ принимал участие в маневрах совместно со странами НАТО в 2011 году. Это были учения Bold Monarch у испанского побережья.

В недавнем отчете Североатлантического альянса Москва названа одной из главных угроз мировой безопасности. При этом у российских берегов часто проводятся маневры НАТО, которые эксперты оценивают как провокационные.