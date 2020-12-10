Правоохранительные органы продолжают расследовать дело о разграбленном лайнере

Злоумышленники похитили с самолета Ил-80, стоявшего на аэродроме в Таганроге, оборудование с истекшим сроком эксплуатации. Соответствующее заявление сделал один из источников "Интерфакса".

Согласно приведенным данным, похитители выкрали из воздушного судна отслужившее оборудование. По этой причине о краже ценных приборов, выпущенные в последние годы, нет речи.

Как отмечает "Интерфакс", в настоящее время продолжаются разбирательства по ситуации со стороны эксплуатанта, который подал заявление о хищении имущества суммой в 1 млн рублей.

Напомним, в декабре сообщалось о похищении из Ил-80, представляющего собой воздушный командный пункт, оборудования в виде плат и радиостанций. В правоохранительные органы поступило заявление о похищении имущества размером в 1 млн рублей. К расследованию дела подключили следственную группу. В главке Следственного комитета России по Ростовской области сообщили, что заявление о похищении подало одного из местных предприятий.

По информации одного из источников РЕН ТВ, подобную кражу невозможно совершить в одиночку, а в числе группы похитителей может находиться один из сотрудников предприятия, так как для появления на территории аэродрома необходим пропуск.