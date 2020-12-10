Алиев и Эрдоган закатили массовый праздник в Баку

Азербайджан ликует после конфликта в Нагорном Карабахе

Парад Победы проводится в Баку при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что в мероприятии выступят военнослужащие турецкой армии.

К проведению торжественного марша, которое проходит в столице Азербайджана в честь победы в карабахском конфликте, привлекли более 3 тыс. человек личного состава, зрителям покажут более 100 единиц военной техники.

На опубликованных кадрах видно, как по шоссе движется кортеж в сопровождении полицейских машин.

Как отмечает РИА Новости, президент Турции присутствует в Азербайджане с 9 декабря. Глава государства прибыл в республику с двухдневным рабочим визитом.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

новости партнеров

Запуск российской космической ракеты довел американцев до нервного срыва

В Роскосмосе намекнули на двойные стандарты США

Россия и НАТО проведут первые за 10 лет совместные учения

Маневры пройдут около Пакистана

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей