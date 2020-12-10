Азербайджан ликует после конфликта в Нагорном Карабахе

Парад Победы проводится в Баку при участии президента Азербайджана Ильхама Алиева и турецкого лидера Реджепа Тайипа Эрдогана. Ожидается, что в мероприятии выступят военнослужащие турецкой армии.

К проведению торжественного марша, которое проходит в столице Азербайджана в честь победы в карабахском конфликте, привлекли более 3 тыс. человек личного состава, зрителям покажут более 100 единиц военной техники.

На опубликованных кадрах видно, как по шоссе движется кортеж в сопровождении полицейских машин.

Как отмечает РИА Новости, президент Турции присутствует в Азербайджане с 9 декабря. Глава государства прибыл в республику с двухдневным рабочим визитом.