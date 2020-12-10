В Киеве заметили изменение задачи НАТО на Украине

В Киеве заметили изменение задачи НАТО на Украине
Фото: US Army/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
На территории Незалежной будут организовывать антироссийские провокации

Активное взаимодействие сил НАТО с украинской армией не должно вводить граждан Незалежной в заблуждение. Задачи Североатлантического альянса, которые он решал с помощью Киева, изменились, но не в пользу последнего. На это указал эксперт украинского Института евроатлантического сотрудничества Владимир Горбач.

По его оценке, раньше Запад использовал территорию Украины, чтобы вести разведку в отношении России. Но активное участие сил Альянса в военных учениях на Украине в этом году свидетельствует о том, что у НАТО теперь новые цели. Альянсу нужна Незалежная, чтобы подготовиться к "реакции" России на определенные действия.

"НАТО … отрабатывает для себя возможности действовать на территории Украины",

уверен эксперт. На это, по его мнению, указывают такие "беспрецедентные" ситуации, как "пролет над Киевом американских конвертопланов", "пролет стратегических бомбардировщиков" и др. Такие тренировки нужны НАТО, чтобы потом западные войска могли действовать на территории Украины, считает Горбач.

Ранее в Киеве сообщили, что рассчитывают сделать Украину полноценным членом НАТО к 2030 году.

Николай ВИКТОРОВ

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"..только крах !..." Для России !
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мечтайте укры о нато мечтайте укры о захвате рф итог ни то ни другое только крах !
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