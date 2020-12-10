Турция поможет России в войне с НАТО

Турция поможет России в войне с НАТО
Фото: US Navy/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
В битве за Черное море Москва способна победить без оружейных залпов

У России есть все шансы выиграть военное противостояние с НАТО в Черноморском регионе, если она перетянет на свою сторону Турцию. К такому мнению пришли американские аналитики из RAND Corporation.

Они смоделировали ситуацию, когда НАТО пытается увеличить свое присутствие в Черном море, при этом на стороне альянса заодно с Румынией выступает Молдавия. Оказалось, что Москва способна одержать верх в этой ситуации, даже не доводя до вооруженного конфликта.

С одной стороны, ей помогут военные базы в Крыму, благодаря которым она может отслеживать все действия противника и угрожать ему. С другой – у нее есть экономические "пряники", которые она может предложить другим странам. Анализируя итоги стратегической игры, эксперты RAND пришли к выводу, что Румыния, Украина и Грузия давлению России не подвластны, а вот Турция и Болгария – слабые звенья. Их-то Москва и может использовать в своей политике "разделяй и властвуй".

Американские аналитики сделали вывод: ни в коем случае нельзя допускать сближения Москвы с членами НАТО. Особенно двумя сразу. Особенно с Турцией.

"Нельзя преуменьшать значение Турции, надо поощрять память о ее конфликтах с Россией",

приводит Forbes рекомендацию RAND. 

Ранее американские аналитики назвали Молдавию важнейшей площадкой для сдерживания России.

Николай ВИКТОРОВ

Ответить:

Гость
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Викторов ты опять путаешь все ...откуда ты взял что на ..."стороне альянса заодно с Румынией выступает Молдавия". Ты чуди но без галлюцинаций
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