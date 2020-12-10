В американском истребителе F-22 обнаружили уязвимое место

В американском истребителе F-22 обнаружили уязвимое место
Фото: 2nd Lt. Samuel Eckholm/Keystone Press Agency/www.globallookpress.com
Военное ведомство США заподозрили в сокрытии истинных данных технологий stealth на боевых крылатых машинах

Пентагон скрывает "ахиллесову пяту" в стелс-технологиях, которые применяются для производства американских тяжелого стратегического бомбардировщика B-2 Spirit, истребителей пятого поколения F-22 Raptor и F-35 Lightning II. Об этом пишет военный эксперт Алексей Леонков в издании "Звезда".

По его мнению, в отчетах, учитывающих эффективную площадь рассеяния (ЭПР), "не всегда указывается дальность обнаружения, на которой проводилось измерение", в результате чего там указываются не совсем объективные данные.

Леонков назвал расстояния, при которых отечественный истребитель поколения 4++ Су-35, оборудованный радиолокационной станцией "Ирбис", может обнаружить пентагоновский F-22 Raptor. По словам эксперта, американская машина будет зафиксирована на расстоянии 266 км. В таком случае истребитель НАТО "не сможет незаметно осуществить пуск своих ракет AIM-120D на дальность, составляющую 180 км", считает специалист.

Напомним, в мае 2018 г. издание The National Interest писало о разрабатываемых в России и Китае для своих новейших истребителей системах поиска и отслеживания самолетов противника, работающих в длинноволновой области инфракрасного излучения. Отмечалось, что уже в 2020-х годах они будут способны обнаруживать американские F-22 и F-35 Lightning II.

На днях штатовский журнал Popular Mechanics опубликовал большую статью, в которой автор на известных СМИ данных дал сравнительный анализ российского истребителя Су-57 и его китайского конкурента J-20. По его предположению, в ближнем бою победу одержит наш самолет, однако на больших дистанциях "сушка" окажется уязвима для "могучего дракона".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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