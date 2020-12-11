Для сборки Су-57 используют линию с дополненной реальностью – видео

Передовые технологии оценили западные эксперты

Российский истребитель Су-57 собирают на конвейере Комсомольского-на-Амуре авиационного завода имени Гагарина (КнААЗ) с использованием технологии дополненной реальности. Видео передовой сборки появилось в Сети.

Отмечается, что съемка велась в марте 2020 г., но в Интернет кадры выложили только сейчас. Запись могла быть сделана во время отладки конвейера на базе цеха №45 КнААЗ, где проходит сборка истребителей пятого поколения Су-57, предполагает "Военное обозрение".

На видео тут же обратили внимание западные эксперты. По оценке издания The Drive, кадры демонстрируют "невиданный ранее уровень сложности производственного процесса" Су-57.

"Технология дополненной реальности обеспечивает интерактивное взаимодействие реальной среды с наложенной компьютерной перцептивной информацией, предоставляя пользователю комбинацию виртуальных и реальных объектов",

– отмечается в статье. Эксперты предположили, что к различным узлам Су-57 прикрепляются QR-коды, которые сканируются техническим специалистом. Если это так, то подобную технологию японцы используют еще с 1990х годов, пишет The Drive.

Ранее были опубликованы кадры из кабины пилота Су-57.