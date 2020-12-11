"Адмирал Горшков" выпустил "Циркона" в Белом море - видео

"Адмирал Горшков" выпустил "Циркона" в Белом море - видео
Фото: MOD Russia/via Globallookpress.com/www.globallookpress.com
Ракета поразила цель на расстоянии, превышающем 350 км

Российский фрегат "Адмирал Горшков" провел испытания "Циркона". Операцию осуществили в Белом море. Судно поразило цель, расположенную на береговой линии в одном из полигонов Архангельской области. Об этом стало известно сегодня, 11 декабря.

По информации Минобороны, ВМС провели стрельбу с применением новейшего вооружения в рамках испытательных действий. Отмечается, что "Циркон" смог с успехом поразить цель, которая располагалась на расстоянии, превышающем 350 км.

Как отметили в военном ведомстве, ракета развила высокую скорость, преодолев отметку в восемь Махов.

Военно-морские силы Северного флота беломорской базы обеспечили закрытие акватории и береговой территории, в пределах которых проводились испытания "Циркона", передает телеканал "Звезда".

До этого военно-морские силы испытывали "Циркон" в Белом море в ноябре. Ракета преодолела расстояние в 450 километров, поразив сложную мишень. Запись с запуском снаряда также распространили в Сети.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что американские средства ПРО не дадут Соединенным Штатам преимуществ против "Циркона", несмотря на успешное проведение испытаний SM-3 Block II.

Егор МАЛКОВ

Ответить:

Русский
Ответить
А когда же на максимальную дальность?
1
новости партнеров

Двое погибли: подробности инцидента с российскими миротворцами в Карабахе

Все обстоятельства произошедшего еще устанавливаются

Чтобы не лишиться выплат: что надо сделать пенсионерам до 31 декабря

Стоит заранее позаботиться обо всем до конца года

Выбор редакции

Новости партнеров

Самое читаемое

Загрузка...

Рекомендуем

Новости Украины

Все новости раздела

Шоу-бизнес

Все новости раздела

Армия

Все новости раздела

Политика

Все новости раздела

Жизнь

Все новости раздела

Инопланетяне

Все новости раздела

Происшествия

Все новости раздела

Выбор читателей

Персоны на сайте

Выбор читателей