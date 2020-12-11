Ракета поразила цель на расстоянии, превышающем 350 км

Российский фрегат "Адмирал Горшков" провел испытания "Циркона". Операцию осуществили в Белом море. Судно поразило цель, расположенную на береговой линии в одном из полигонов Архангельской области. Об этом стало известно сегодня, 11 декабря.

По информации Минобороны, ВМС провели стрельбу с применением новейшего вооружения в рамках испытательных действий. Отмечается, что "Циркон" смог с успехом поразить цель, которая располагалась на расстоянии, превышающем 350 км.

Как отметили в военном ведомстве, ракета развила высокую скорость, преодолев отметку в восемь Махов.

Военно-морские силы Северного флота беломорской базы обеспечили закрытие акватории и береговой территории, в пределах которых проводились испытания "Циркона", передает телеканал "Звезда".

До этого военно-морские силы испытывали "Циркон" в Белом море в ноябре. Ракета преодолела расстояние в 450 километров, поразив сложную мишень. Запись с запуском снаряда также распространили в Сети.

Ранее военный эксперт Алексей Леонков заявил, что американские средства ПРО не дадут Соединенным Штатам преимуществ против "Циркона", несмотря на успешное проведение испытаний SM-3 Block II.