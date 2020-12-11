НАТО приблизило учения к северным границам России

НАТО приблизило учения к северным границам России
Фото: Jessica Etheridge/ZUMAPRESS.com/www.globallookpress.com
Москва защитит свои рубежи в Арктическом регионе "Бореями" и "Булавами"

Морские учения участников Североатлантического блока стали  проходить все ближе к границам России. Об этом сегодня заявил начальник штаба Северного флота РФ вице-адмирал Владимир Гришечкин.

Он отметил увеличение активности натовцев в Арктическом регионе. В качестве реакции на рост боевого потенциала альянса отечественный флот получает новейшее вооружение, в частности, атомные подлодки с крылатыми ракетами, фрегаты, десантные корабли, ЗРК "Триумф" и "Панцирь", а также береговые ракетные комплексы "Бал" и "Бастион" и другая техника.

Помимо этого, СФ России обеспечивается новыми подводными крейсерами стратегического назначения проекта "Борей", оснащенными баллистическими ракетами "Булава". Так, в нынешнем году в состав флота вошел второй ракетный крейсер нового поколения – "Князь Владимир".

"Исходя из своего предназначения, группировка содержится в постоянной готовности к выполнению задач сдерживания от развязывания агрессии против России", – цитирует "Интерфакс" вице-адмирала.

Гришечкин подчеркнул, что перечисленное выше оружие прежде всего рассматривается, как сдерживающий фактор и гарант стабильности в мире.

Напомним, 9 декабря Вооруженные силы РФ под руководством верховного главнокомандующего президента страны Владимира Путина провели стратегические учения в соответствии с планом подготовки российской армии. В частности, с космодрома Плесецк экипажи подводного Северного флота и авианосцев Ту-160 и Ту-95МС выполнили запуски баллистических и крылатых ракет.

Учения вызвали у американцев, по определению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, прямо-таки "нервный космический срыв".

Евгений ДНЕПРОВСКИЙ

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